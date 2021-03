Montréal bonifie le soutien financier aux commerçants

La ville de Montréal a annoncé vendredi une bonification de 1,2 M$ au Programme d’aide financière aux commerces affectés par des travaux majeurs et la création d’un Programme de soutien financier aux sociétés de développement commercial, toutes aussi fortement affectées par la pandémie de la COVID-19.

«Depuis le premier jour de la pandémie, avec l’aide de nos partenaires, nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos commerçants locaux et assurer la relance économique de la métropole.», a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Pour s’assurer de rejoindre plus de commerces dans cette situation, Montréal a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser une étude visant à identifier les facteurs qui permettraient à un plus grand nombre d’entreprises à un programme de ce type.

À la lumière de cette étude, Montréal a rajouté 1,2 M$ à l’enveloppe financière destinée au programme et a modifié plusieurs de ses modalités afin d’en faciliter l’accès à un plus grand nombre de commerçants.

Le seuil de perte de bénéfice brut constatée pour être admissible au programme sera maintenant de seulement 5 %, comparé au seuil précédent de 15 % ;

Augmentation de 10 000 $ du montant maximal de subvention pouvant être versé par exercice financier en regard d’une demande admissible (30 000 $ à 40 000 $);

Prolongation de 24 à 36 mois de la période pendant laquelle une demande peut être soumise pour certains secteurs où la période de travaux était préalable à la date d’entrée en vigueur du règlement et où le programme est échu depuis janvier dernier;

Exclusion des périodes d’un exercice financier antérieur aux travaux ayant eu cours durant la période de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec du calcul du bénéfice brut comparable;

L’application des nouvelles dispositions du programme est prévue pour la fin avril 2021.

Pour en faire profiter un plus grand nombre, tous les dossiers seront analysés et les commerçants qui ont droit à des sommes supplémentaires seront contactés pour profiter de ces bonifications, qui agiront rétroactivement sur les demandes traitées à ce jour.

Un nouveau programme pour les SDC

Pour assurer le maintien et la consolidation des sociétés de développement commercial, la Ville réserve une somme de 4,15 M$.

La somme permettra de soutenir financièrement les 22 sociétés de développement commercial du territoire qui vivent présentement les impacts de la pandémie et qui présentent un manque à gagner de 2,1 M$ en 2020 en termes de cotisations non perçues. Il devrait permettre aux SDC de compenser 80 % des cotisations non perçues en 2020 auprès de leurs membres et d’ainsi bonifier le soutien financier qui leur était accordé par le passé.

Des subventions variant de 100 000 $ à 400 000 $ seront accordées aux SDC pour financer certaines dépenses liées à leur fonctionnement.

En plus de ces programmes, la Ville de Montréal travaille également à développer des mesures d’aide spécifiques aux associations de commerçants volontaires afin de favoriser le soutien à la fonction commerciale de façon plus globale.