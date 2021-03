Nous n’avons pas oublié les pollueurs

Quel était LE sujet chaud dans l’actualité avant que la planète se mette en mode COVID-19, il y a un an ?

C’était l’environnement.

On oublie qu’en septembre 2019, un demi-million de personnes marchaient dans les rues de Montréal, dans le cadre d’une grande marche mondiale pour le climat. Il s’agissait du plus gros rassemblement dans l’histoire du Québec, rien de moins.

Et même si Greta Thunberg, l’Accord de Paris et les gaz à effet de serre (GES) ont disparu des manchettes depuis un an, le réchauffement climatique n’a pas pris de pause.

Notre Bureau d’enquête a continué d’avoir l’environnement à l’œil. Nous vous présentons donc, pour la troisième année consécutive, un dossier de fond sur les 100 plus gros pollueurs du Québec. Ce sont toutes de grandes entreprises, par exemple des raffineries, des alumineries ou des usines de métallurgie.

Menés en bateau

Figurer tout en haut de ce palmarès n’est pas un honneur, bien au contraire. La raffinerie Jean-Gaulin d’Énergie Valero, à Lévis, qui occupe le premier rang, n’y restera pas bien longtemps. Ce n’est pas parce qu’elle s’apprête à réduire drastiquement ses émissions, mais bien parce qu’elle devrait être dépassée, d’ici un an, par la fameuse cimenterie McInnis, de Port-Daniel.

Cette année, mes collègues, Annabelle Blais, Charles Lecavalier et Philippe Langlois, se sont particulièrement intéressés au cas de cette usine gaspésienne, qui a fait couler beaucoup d’encre depuis que le Parti québécois puis le Parti libéral ont tour à tour donné le feu vert au projet, à partir de 2013.

Nos journalistes ont décrypté les promesses environnementales faites à l’époque par les politiciens et les dirigeants de la cimenterie pour démontrer qu’en fin de compte, les Québécois ont été menés en bateau.

Ainsi, le « pire scénario » d’émissions de 1,76 million de tonnes de GES n’allait jamais se matérialiser, jurait l’ex-PDG de Ciment McInnis, Christian Gagnon. Eh bien, ce chiffre sera atteint d’ici deux ans, révélions-nous jeudi.

Quant au projet d’utilisation de la biomasse pour remplacer le polluant coke de pétrole comme combustible, il n’a jamais vu le jour.

Outil interactif

Cette année, pour rendre la compréhension du palmarès encore plus simple, nous avons traduit les émissions de chaque pollueur en nombre équivalent de voitures.

Par exemple, McInnis émet autant de GES en un an que 317 547 voitures à essence pendant la même période. Pour vous donner une idée, c’est le nombre de véhicules qui circulent dans le tunnel Louis-H.-La Fontaine, sur l’autoroute Décarie (à Montréal) et sur l’autoroute Charest (à Québec), mis ensemble, chaque jour.

Nous avons également conçu un nouvel outil interactif en ligne, accessible sur Jdem.com/pollueurs, où vous pouvez suivre les émissions des entreprises depuis 2012. Sombre constat : les deux tiers des plus grands pollueurs ont augmenté leurs émissions de GES pendant cette période.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, ne s’est pas défilé et nous a accordé une entrevue, mais il avait bien peu de bonnes nouvelles pour les Québécois. Tout au plus espère-t-il « une certaine stabilisation de nos émissions » d’ici 2024, peut-on lire en page 3 de cette édition.

Si le gouvernement Legault est vraiment sérieux dans sa volonté de s’attaquer au réchauffement climatique, il devra redoubler d’efforts.

Jean-Louis Fortin

Directeur du Bureau d’enquête