Peut-on aimer deux fois la même personne?

Il m’arrive une chose étrange et j’ai besoin de vos conseils. Comme tout le monde ou presque, la pandémie a changé mes habitudes et a restreint grandement mes contacts sociaux. Si ce n’était de mon pitou Charly, un énergique fox-terrier que je promène quatre fois par jour, je ne verrais personne.

Je vis seul depuis ma séparation d’avec ma femme il y a cinq ans et je ne m’en porte pas plus mal. La solitude m’a enseigné à ne compter que sur moi-même et à « vivre » avec moi-même. J’ai appris à faire la cuisine, à planifier mes temps libres, à choisir ce que je veux lire, regarder et faire.

Je n’avais aucun contact avec mon ex et je m’en portais bien. Sans doute que le fait de n’avoir pas d’enfant ensemble a facilité la chose. Bon, j’en arrive à l’étrange curve que vient de m’envoyer la vie.

J’ai croisé ma première flamme d’il y a quinze ans au parc à chien il y a trois semaines. Elle avait été ma première amoureuse sérieuse et nous avions vécu ensemble pendant près de huit ans avant de rompre, de façon somme toute assez amicale. Raison : nous étions tombés amoureux au sortir de l’adolescence et, en sept ans, nous estimions avoir fait le tour du jardin et être tous deux prêts à emprunter des chemins différents. Plutôt que d’affronter la situation, nous avions choisi la voie facile de la séparation.

Le jour de notre rencontre, mon ex et moi avons parlé longtemps, très longtemps ensemble. C’est ainsi que j’ai découvert qu’elle habitait depuis quelques mois à quatre rues de chez moi. Depuis, nous nous voyons quatre, cinq fois par semaine, toujours en respectant la distanciation, soyez rassurée. Nos conversations sont de plus en plus prenantes et notre intimité de plus en plus grande.

À telle enseigne que nous avons décidé de vivre temporairement ensemble. À cet effet, nous venons de terminer, chacun de notre côté, une quarantaine qui nous permettra de vivre sous le même toit, mais sans plus de promesse de part et d’autre.

Mon meilleur ami me dit que je fais une grave erreur et que je viens de me mettre le pied dans l’étrier d’une situation vouée à l’échec. Back to the past, selon lui, c’est cent fois pire que back to the future.

Moi je pense que je suis retombé amoureux. Et malgré notre « non-engagement actuel », je ne peux m’empêcher de rêver que nous revivions pour de bon ensemble, plus sages, plus à l’écoute des besoins de l’autre, moins égocentriques. Pensez-vous, comme mon ami, que je me dirige vers la catastrophe ?

Anonyme et heureux

Il est certain que si vous repreniez ensemble pour reformer un couple semblable à celui de jadis, ce serait voué à l’échec. S’il y avait eu rupture, c’est qu’il y avait des incompatibilités irréversibles, ou à tout le moins, que l’un ou l’autre aviez perçu comme telles.

Le temps a passé, vous avez tous deux mûri, et vous êtes certainement capables d’appréhender plus sereinement les conflits potentiels. Comme de plus votre nouvelle relation semble s’être d’abord construite à partir d’un échange verbal, ça donne la mesure de votre évolution sur le plan de la communication.

Si vous êtes capables de vous écouter mutuellement, de vous mettre à la place de l’autre, de comprendre ce qu’il ressent. Si vous avez eu l’honnêteté de vous dire franchement ce que vous attendez l’un et l’autre d’une vie à deux et que vos objectifs sont compatibles. Si vous avez eu l’humilité de faire l’autopsie de ce qui n’avait pas marché la première fois, et la force de vous dire vos quatre vérités, incluant les moins agréables à entendre. Autrement dit, si vous faites tout en votre pouvoir pour ne pas repartir sur les mêmes bases que la première fois, vous avez réuni le maximum d’éléments pour que ça fonctionne. Bonne chance !