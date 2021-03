Prendre soin d’un animal, c’est sérieux!

Certains animaux dépendent de l’humain pour leur survie. Des conséquences criminelles sont possibles lorsqu’ils sont maltraités par leur propriétaire. En effet, le Code criminel protège plusieurs catégories d’animaux.

DES PEINES SÉVÈRES POSSIBLES

Le Code criminel protège les animaux contre la cruauté. Entre autres, le propriétaire d’un animal domestique doit lui fournir des aliments, de l’eau, un abri et des soins convenables et suffisants. Une personne qui n’est pas la propriétaire, mais qui a la responsabilité de s’occuper de l’animal a les mêmes obligations.

Si on ne respecte pas ces obligations, on peut être accusé d’une infraction criminelle. On peut même être condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

QUELS ANIMAUX SONT PROTÉGÉS ?

Au sens le plus courant, on parle d’animal domestique lorsqu’il est élevé par l’humain et qu’il est dépendant de celui-ci pour sa survie. Les animaux domestiques visés par le Code criminel pourraient donc être des animaux de compagnie (chien, chat, oiseau, etc.) ou des animaux de ferme (vache, mouton, porc, etc.).

Lorsqu’ils sont en captivité, les animaux sauvages (lynx, singe, flamand rose, par exemple) sont sous la même protection.

CAS VÉCUS

Certaines personnes ont été reconnues coupables par les tribunaux d’avoir laissé leurs chiens dans un véhicule durant des températures estivales. Les juges ont considéré qu’une voiture n’est pas un abri convenable lorsqu’elle est surchauffée.

D’autres ont été condamnées pour ne pas avoir pris soin de leurs chevaux, de leurs vaches et de leurs veaux : elles ne leur avaient pas fourni de la nourriture et de l’eau.