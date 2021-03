Une journée pour faire rayonner la langue française dans le monde

La Journée internationale de la Francophonie, qui a lieu chaque année le 20 mars, est l’occasion de promouvoir et de faire rayonner la langue française à travers le monde.

• À lire aussi: François Legault partage ses expressions québécoises préférées

«Le français est l’une des deux langues officielles du Canada. C’est non seulement un élément essentiel de notre identité et de notre culture, mais également un avantage important qui nous permet de tisser des liens avec les communautés francophones à travers le monde», a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

«Pour assurer la pérennité de la langue française et contribuer davantage à son rayonnement à travers le pays, nous proposons des actions ciblées et un projet de loi visant à modifier la Loi sur les langues officielles. Ce projet de loi ayant pour but de mieux protéger le français au pays sera déposé d’ici la fin de l’année», a-t-il ajouté.

Parmi ces actions, le gouvernement note : l'amélioration de l'accès aux cours d'immersion française à travers le pays et la protection du français comme langue de travail dans les entreprises de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone. «Nous exigerons que tous les juges nommés à la Cour suprême soient bilingues», peut-on également lire.

La langue française fait partie intégrante de notre identité et de notre culture. C’est pourquoi, en cette Journée internationale de la #Francophonie, on s’engage à la protéger et à la promouvoir aux côtés des communautés francophones du monde entier. https://t.co/1CIYR8G1CR — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 20, 2021

En quelques chiffres

Selon l’Observatoire de la francophonie, le français est la cinquième langue parlée au monde, après le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Elle est la seule, avec l’anglais, à être présente sur les cinq continents.

#Mon20mars



Connaissez-vous l’Atlas de la #francophonie ? Il propose un voyage à la fois dans le temps et dans l’espace francophones illustré par 80 cartes et infographies témoignant de l'évolution de la #Francophonie.



👉🏽 https://t.co/lABsIRwKUL #VendrediLecture pic.twitter.com/AfXgpUN6hp — La Francophonie (@OIFrancophonie) March 19, 2021

En 2018, ce sont près de 300 millions de personnes qui étaient capables de s’exprimer en français, dans 106 pays et territoires.

Toujours selon l’Observatoire, 29 % des Canadiens et 93 % des Québécois seraient francophones. Au Canada, ce sont près de 10,9 millions de personnes qui parlent français.

Selon Statistiques Canada, au Québec, la proportion de la population déclarant avoir le français comme langue maternelle a diminué de 80,1 % à 79,7 % entre 2006 et 2011.