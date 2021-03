Cachez ces élus caquistes

Il est trop facile, pour le gouvernement Legault, de se servir du prétexte de la pandémie pour interdire à ses députés et ministres de répondre aux questions des journalistes dans les couloirs du parlement.

Les partis d’opposition ont souvent reproché au gouvernement Legault, depuis 2018, de ressembler à celui de Stephen Harper dans sa façon de fonctionner.

Or, cette interdiction faite aux députés de la CAQ, qui émane du cabinet du premier ministre, s’avère un autre bel exemple de cette similitude peu enviable.

À l’époque Harper, le cabinet du premier ministre contrôlait les questions lors des points de presse. L’accès aux élus avait été beaucoup resserré à la Chambre des communes.

Question de sécurité

Afin d’expliquer la consigne caquiste, l’attaché de presse de M. Legault, Ewan Sauves, évoque une question de sécurité et d’exemplarité.

Or, si les journalistes respectent les règles de distanciation et le port du masque — et c’est le cas —, rien ne justifie une telle interdiction. Les élus des partis d’opposition sont d’ailleurs toujours disponibles.

La tactique du gouvernement s’apparente pas mal plus à une façon de contrôler encore plus le message. Interpellés dans les couloirs, les élus n’ont pas la même possibilité de déballer la cassette, comme lors d’un point de presse organisé.

Distance de postillon

Peu après son élection, la députée Catherine Dorion avait critiqué la façon de mener les mêlées de presse. Si sa comparaison avec une technique d’interrogatoire en ex-URSS était exagérée, elle marquait un point.

Est-il nécessaire de se placer à distance de postillon, pour reprendre l’expression d’Antoine Robitaille, pour questionner les politiciens ? Il y aurait moyen de maintenir une distance respectueuse et de poser toutes les questions nécessaires.

Il y a néanmoins une sacrée différence entre recadrer les mêlées de presse et interdire l’accès des élus aux journalistes dans les couloirs. Ce faisant, le gouvernement Legault manque à son devoir de transparence.