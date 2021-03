Baisse des cas chez les plus de 80 ans grâce aux vaccins

La campagne de vaccination au Canada a entraîné une baisse des taux d’infection à la COVID-19 chez les personnes âgées de plus de 80 ans, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.

« Nous constatons déjà les avantages des vaccins dans les populations à risque élevé, avec une réduction des taux d’infection (...) chez les adultes de plus de 80 ans et une diminution des éclosions dans les établissements de soins de longue durée, » a indiqué Theresa Tam, l’administratrice en chef de la Santé publique, dans un communiqué.

La campagne de vaccination a débuté en décembre au Canada et quatre vaccins ont jusqu’à présent été approuvés par Ottawa: ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca.

Plus de 3,68 millions de doses ont été administrées à travers le pays jusqu’au 19 mars, y compris 670 000 la semaine dernière, a précisé Mme Tam.

« Chaque semaine, le nombre de doses de vaccins (...) administrées atteint un nouveau record, et nous pouvons nous attendre à ce que les avantages soient de plus en plus importants, » a-t-elle dit.

La semaine dernière, le Québec, la province qui enregistre le plus décès, a ouvert la vaccination aux personnes de 65 ans tandis que l’Ontario, qui recense le plus de cas, va l’ouvrir aux 75 ans dès lundi.

Mme Tam a toutefois mis en garde contre le « niveau élevé » des transmissions alors que le nombre moyen de cas quotidiens est récemment reparti à la hausse et que les variants se propagent dans le pays.

Le Canada recensait dimanche environ 930 000 cas de COVID-19 et près de 22 700 décès.