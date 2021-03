Chelsea : un automobiliste meurt dans une collision avec un arbre

Un homme est mort samedi soir à la suite d'une sortie de route à Chelsea, en Outaouais.

La tragédie s'est produite vers 22h près du 195 Chemin De la Montagne.

La voiture, qui avait trois passagers à bord, a d'abord effectué une sortie de route et a terminé sa course en percutant un arbre. Selon le service de police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, un des passagers a été éjecté du véhicule et la désincarcération a été nécessaire pour sortir les deux autres personnes.

Le conducteur du véhicule a succombé à ses blessures.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.

Le chemin de la Montagne à la hauteur du 195 demeure fermé à la circulation jusqu’à ce que l’enquête de collision soit complétée.