Comment supporter de tels voisins?

Je ne crois pas avoir jamais lu dans votre Courrier la description d’un problème qui pourrait s’apparenter à celui que nous vivons dans mon quartier mes voisins et moi. Je prends donc la peine de faire appel à vos lumières pour nous aider à résoudre le nôtre.

Nous sommes installés dans un joli coin où il fait bon vivre. Un coin qui nous donne envie d’aller se promener dehors, ce que nous faisons de manière régulière. J’ai trois enfants et mes plus proches amis en ont huit en gardiennage. Pas très loin de nos domiciles respectifs, habite une famille qui a deux enfants âgés de 40 et 38 ans, qui sont des handicapés mentaux que leurs parents promènent dans des fauteuils roulants.

À cause de leur maladie, ces deux hommes sont affectés par des tics disgracieux et font des grimaces à tout bout de champ, ce qui rend leur présence désagréable. Leur façon d’être n’affecte pas nos enfants à qui on a expliqué les raisons de leur comportement, mais elle affecte considérablement les enfants gardés par nos voisins. Leur mère m’a même dit qu’ils avaient tellement peur d’eux, au point d’en faire des cauchemars la nuit.

La mère de ces enfants a parlé du problème à la mère des handicapés pour se faire répondre que « si elle n’aimait pas croiser ses enfants, elle n’avait qu’à emprunter d’autres rues pour se promener. La police est aussi venue faire un constat mais dit ne rien pouvoir faire de plus que nous suggérer de marcher ailleurs dans le quartier, ou encore à des heures différentes. Mais comment marcher à des heures différentes quand la mère des handicapés refuse de se contenter de sortir le soir comme on le lui a suggéré ? À part souhaiter fortement que ces gens finissent par déménager de quartier, quelle solution voyez-vous personnellement à notre problème ?

Sagesse

Pour rester dans l’esprit de votre signature, je vous dirais que dans des cas semblables, la sagesse recommande de se pencher sur une solution qui fasse l’affaire de tout le monde, qui ne stigmatise personne, en visant une plus grande ouverture d’esprit de la part de tout un chacun.

Pour atteindre ce but, pourquoi ne pas inciter toutes les personnes impliquées à se parler pour se comprendre. Si vous preniez le temps d’expliquer aux enfants apeurés que les deux personnes handicapées ne sont mues par aucune méchanceté et ne sont surtout pas responsables des réactions corporelles qui les rendent rébarbatives aux yeux des autres. En plus de faire œuvre utile, vous contribueriez à ouvrir leur esprit à une réalité différente de la leur, une réalité qu’ils risquent de croiser de nouveau au cours de leur vie