Corneille remixe: la diversité via la musique

Fatigué d’entendre parler du manque de diversité à l’écran sans entrevoir d’amélioration, Corneille a décidé de prendre les choses en main en créant Corneille remixe, un talk-show musical. « C’est ma façon de contribuer », déclare le chanteur au Journal.

Rencontré aux Studios Piccolo à Montréal durant l’enregistrement d’une émission, Corneille a beaucoup de choses à dire sur l’actualité des 12 derniers mois. La sous-représentation des minorités visibles en ondes l’exaspère, tout comme l’« ambiance négative » qui règne depuis l’affaire George Floyd, cet Afro-Américain mort asphyxié en pleine arrestation au Minnesota au printemps 2020.

Lassé du « climat malsain qui divise », Corneille souhaitait rassembler les gens.

« Toutes les contributions sont bonnes, même les indignations... tant qu’elles ont comme objectif premier l’union des gens, le vivre ensemble », soutient l’auteur-compositeur-interprète.

Offert gratuitement sur WhiteBox Play, une plateforme de diffusion sur internet, Corneille remixe est née d’une idée élaborée par Corneille. Le concept est simple : le chanteur transforme deux succès d’un artiste établi qu’il reçoit (Laurence Nerbonne, Émile Bilodeau, Les sœurs Boulay, Marie-Mai, 2Frères, Marc Dupré).

Les relectures de Corneille, concoctées avec l’aide d’Alexandre Paquette, son directeur musical, sont teintées de sonorités R&B, soul et afro-caribéennes.

« Au début, je voulais juste triper et faire des remix, parce que je suis toujours en train de réarranger les tounes des autres dans ma tête, confie Corneille. Mais rapidement, j’ai réalisé qu’il y avait une dimension quasi sociale à tout ça : c’est un partage de cultures, ça crée des ponts. »

Un coup de pouce

Encore pour une question de diversité, Corneille tenait à recevoir un artiste émergent à chaque émission.

« Je trouvais ça important de donner ce coup de pouce. Pour les jeunes artistes qui commencent, il y a de moins en moins d’opportunités d’être vus. Et ceux qu’on voit, c’est toujours les mêmes. En musique, la classe moyenne est en train de disparaître. Les chiffres sont alarmants », déclare le chanteur de 43 ans, évoquant un récent rapport qui décrit comment la pandémie a affecté le milieu culturel.

Dans cet esprit, Corneille remixe vise également à amasser des sous pour soutenir la Fondation des artistes, un organisme qui procure une aide financière ponctuelle aux besoins essentiels (logement, nourriture, soins de santé) des artistes en situation précaire.

Une « bouffée d’air frais »

Corneille se réjouit par ailleurs des récentes annonces du gouvernement provincial, qui prévoient la réouverture des salles partout au Québec, même en zone rouge.

« C’est comme une bouffée d’air frais. Le simple fait d’avoir une bonne nouvelle, c’est bien... Parce que depuis le début de toute cette crise, on est toujours les derniers à qui on s’adresse. C’est drôle, parce qu’en période de pandémie, la musique s’écoute plus que jamais. Les gens nous disent combien ça leur fait du bien. Notre produit semble essentiel, mais pas ses artisans. »

♦ Corneille remixe sera présentée les vendredis à 19 h du 26 mars au 4 juin, à raison d’une émission toutes les deux semaines.