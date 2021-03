Dans le frigo de Saskia Thuot

Saskia Thuot brille sur nos écrans depuis près de 25 ans. Si sa personnalité publique est bien connue, peu savent que Saskia est aussi une femme d’affaires avec une boutique en ligne regroupant tant des articles pour la maison que des bijoux et soins de beauté. Par le biais de cette entrevue, elle nous ouvre la porte de son frigo pour nous faire découvrir ses choix alimentaires.

Le petit-déjeuner est-il important pour toi ?

Tellement ! Pas de jeûne intermittent pour moi, j’ai essayé, mais ce n’est pas pour moi, j’aime trop le déjeuner ! Je suis une fille vraiment à l’écoute de son corps et j’ai faim le matin. J’adore faire des omelettes pour ma gang à la maison (deux adolescents de 12 et 16 ans), les œufs ont changé mes petits-déjeuners.

Photo Adobe Stock

Tes incontournables ?

Les pâtes, avec une sauce tomate maison, des crevettes, de l’ail et du parmesan. J’adore les pâtes, ma famille aussi. Sinon, un bon couscous qui a mijoté longtemps ou encore du poulet à la portugaise. J’aime la diète méditerranéenne. En saison du homard, j’en mange tellement, je suis une fan incroyable ! On apprécie aussi de plus en plus le poisson, dernièrement j’ai cuisiné une morue sauce vierge qui a ravi toute la famille, vraiment succulent tout en étant santé.

Manges-tu beaucoup de légumes et de fruits ?

J’ai développé l’habitude depuis longtemps de toujours servir un grand plateau de crudités. Une belle façon pour tous de manger plus de légumes. On mange aussi beaucoup de salades (avec fromage feta) ou le classique tomates-burrata. Pour les fruits, on fait surtout des smoothies maison, les enfants adorent. J’ai développé un syndrome de l’intestin irritable, j’ai dû adapter mon alimentation parce que je ne tolère donc plus certains aliments que j’apprécie, dont certains légumes (brocoli, chou-fleur, etc.).

Tes péchés mignons ?

Je suis plus salée que sucrée, mais parmi les rares desserts que je mange, il y a le brownie maison et les carrés aux dattes. Enceinte, je ne pouvais me passer de carrés aux dattes. Sinon, devant un bon film, j’adore le popcorn.

Photo courtoisie, Coup de pouce

Qu’est-ce qui a changé dans tes habitudes alimentaires depuis l’arrivée de la COVID ?

Les restaurants me manquent beaucoup. Même seule, il m’arrivait souvent d’aller m’attabler chez de bons restaurateurs pour savourer un repas. Il m’arrivait aussi d’aller travailler au resto le midi, j’aime travailler dans l’effervescence.

D’autres choses te manquent ?

Je m’ennuie aussi des repas à la bonne franquette avec mes amis. Je pouvais recevoir de deux à trois fois par semaine avant la pandémie. Pour remplacer le tout, je mets parfois une belle nappe dans le salon et mes enfants et moi on se fait un super pique-nique au salon avec plein de savoureuses choses à déguster devant un film. J’avais aussi l’habitude de faire l’épicerie chaque jour, à l’européenne ; je dois m’adapter depuis la pandémie, car les visites si fréquentes à l’épicerie ne sont plus adaptées au contexte.

Ta meilleure habitude ?

Je bois énormément d’eau, souvent 4 litres par jour. J’ai toujours une bouteille à la main.