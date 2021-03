Hébergement des aînés: tirer des leçons de la crise

De trop nombreux récits de maltraitance dans des milieux d’hébergement pour personnes âgées, tous types confondus, tant privés que publics, ont fait les manchettes et profondément outré la population, ces dernières années.

L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) regroupe plus de 1000 membres qui hébergent 17 000 personnes vulnérables, dont 11 000 aînés en perte d’autonomie. Depuis le début de la pandémie, nous avons été témoins du dévouement remarquable de centaines de gestionnaires, préposé(e)s aux bénéficiaires (PAB) et autres travailleurs qui ont réalisé de petits miracles pour prendre soin de notre monde.

Cela dit, nous avons aussi été les premiers choqués par les situations complètement inacceptables ayant été vécues dans certains milieux d’hébergement, à la fois publics et privés. Les faits révélés à propos du Manoir Liverpool, à Lévis, nous ont profondément troublés. À ce jour, plusieurs questions restent sans réponse. S’ils ne sont pas le reflet de la qualité du réseau des ressources intermédiaires d’hébergement (RI) à travers le Québec, ces seuls événements méritent de sérieuses réflexions.

Assurer l’efficacité des mécanismes d’encadrement

Les RI sont privées, plusieurs à but non lucratif, mais offrent un service public, en partenariat et sous la responsabilité des établissements de santé. Les personnes qui y habitent sont référées par les CISSS/CIUSSS et ne paient aucune facture aux propriétaires de la RI. Le financement provient de l’État, via des ententes négociées entre l’ARIHQ et le gouvernement.

Ces ententes prévoient plusieurs mécanismes d’encadrement, de surveillance et de reddition de comptes en vue d’assurer des services qui respectent de hauts standards de qualité. Depuis près de 30 ans, ces mécanismes ont fait leurs preuves : les RI sont des milieux de vie réputés pour leur qualité et leur sécurité.

Or, les événements récents démontrent que ces mécanismes ne sont pas sans failles. Au moment où le réseau de la santé est sous tension, se seraient-ils relâchés? Doit-on les repenser? Est-ce que les CISSS/CIUSSS ont l’indépendance suffisante pour ne pas être juge et parties? Il faut s’assurer que les garde-fous en place soient efficaces pour prévenir les histoires d’horreur, fussent-elles des exceptions.

Établir des conditions favorables au recrutement

Parmi les risques qui guettent notre réseau, il faut aussi nommer, inévitablement, la pénurie de main-d’œuvre.

Malgré les bonifications versées aux préposés en 2020, l’écart de rémunération entre les RI et les CHSLD publics demeure le même. Le financement que les RI reçoivent du gouvernement leur permet d’offrir des salaires moyens de 18$/h, contre 26$/h au public. Un rapport réalisé par l’équipe du professeur Philippe Voyer concluait pourtant que le travail des préposés est équivalent dans tous les milieux d’hébergement et nécessite des compétences semblables. Les préposés en RI réaliseraient même plus de fonctions qu’en CHSLD.

Cette concurrence illogique entre des partenaires qui sont tous financés par le gouvernement et qui hébergent tous des personnes vulnérables référées par les établissements de santé n’est plus tolérable. Elle met tout un réseau à risque, en créant une sous-classe de préposé(e)s.

Un institut indépendant

Plusieurs voix s’élèvent pour resserrer l’encadrement des milieux d’hébergement au Québec. L’ARIHQ appuie la création d’un institut indépendant qui surveillerait et encadrerait la qualité des services offerts dans tous les milieux d’hébergement, qu’ils soient publics ou privés. Cela éviterait que des établissements soient juge et partie dans le processus d’évaluation.

Il ne devrait pas y avoir deux sortes de Québécois : ceux qui reçoivent des services dans le réseau public et ceux qui les reçoivent dans un réseau privé, financé par le public.

Tirons des leçons de cette crise. Travaillons ensemble et attaquons-nous dès maintenant à ces enjeux, pour ne plus jamais revivre des scénarios d’horreur. Parce que la prochaine fois, nous ne pourrons dire que nous ne savions pas.

Photo courtoisie

Johanne Pratte, directrice générale de L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec