La liberté d’expression et d’opinion ou rien!

Ça y est, l’université de Montréal vient officiellement de lancer une vaste consultation auprès de ses étudiants afin de débattre sur la liberté d’expression au sein de son campus, avec l’objectif de construire un consensus, de sensibiliser et de renforcer cet élément essentiel d’une démocratie en bonne santé.

C’est malheureux qu’on puisse aujourd’hui assister à la mise à mal de cette liberté fondamentale par une minorité qui veut supprimer, « cancel » tout ce qui ne lui convient pas. Des professeurs, pourtant détenteurs de la connaissance, sont vivement critiqués par quelques élèves, qui sont pourtant là pour apprendre, mais pensent à tort être les détenteurs de la vérité absolue. Sous couvert de moralité, on censure et on dénonce au gré de méthodes dignes de penseurs totalitaires tels que la délation, l’affichage public et l’incitation à la haine.

Je le dis ici, la liberté d’expression doit être totale ou nulle, mais on ne peut pas laisser le choix de ce qui peut être dit ou non à un groupe qui ne représente ni un consensus, ni une majorité.

Danger

En France, il y a quelques semaines, un groupe d’extrême droite, génération identitaire, a été dissout par le conseil des ministres. Peu après, un syndicat d’extrême gauche mettait en pâture le nom de deux professeurs, affichés comme islamophobes car leurs idées ne convenaient pas à ces individus, dans un contexte où l’on peut être assassinés pour ce motif même. Les extrêmes, qu’ils soient de gauche ou de droite, sont dangereux, et doivent être traités de la même façon. On ne peut pas s’attaquer aux extrémistes d’un côté si on laisse ceux de l’autre bord prospérer. Il n’y a pas de place pour les groupes anti-démocratiques, et s’attaquer aux principes mêmes de la liberté d’expression, c’est s’attaquer à la démocratie elle-même.

Nous ne devons pas attendre un Samuel Paty au Québec avant de réagir, les méthodes utilisées par les intolérants et antidémocrates de la pensée sont dangereuses, et il faut favoriser la pluralité d’opinions en ne nous couchant pas face à eux. Certaines vérités peuvent être blessantes, mais cela ne veut pas dire qu’elles doivent être oubliées, interdites ou passées sous silence.

Maxence Clément Toureche, Étudiant en science politique à l'Université de Montréal