La série d’insuccès des Raptors se prolonge

Les Raptors de Toronto ont encaissé un huitième revers de suite en étant vaincus 116 à 105 par les Cavaliers de Cleveland, dimanche, au Quicken Loans Arena.

L’unique formation canadienne de la NBA a perdu ce duel au troisième quart, n’y inscrivant que 18 points contre 32 pour leurs rivaux.

Collin Sexton s’est amusé face aux joueurs du club torontois. Le garde de 22 ans a inscrit 36 points. Son coéquipier Jarrett Allen a aussi bien fait avec 17 points et 15 rebonds.

Chez les Raptors, Fred VanVleet a sonné la charge avec 23 points, un rebond et sept mentions d’assistance. Norman Powell et Kyle Lowry ont chacun amassé 18 points. Pour sa part, Pascal Siakam a été limité à neuf points, trois rebonds et deux aides.

Utilisé pendant 13 minutes, le Montréalais Chris Boucher a récolté deux points, cinq rebonds et une passe décisive.

Lundi soir, l’équipe de l’entraîneur-chef Nick Nurse tentera d’engranger une première victoire depuis le 26 février dernier. Elle aura la chance d’affronter les Rockets à Houston, un club qui n’a pas connu le bonheur de la victoire à ses 20 dernières sorties.