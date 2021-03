L’alphabet du sexe (3e de 3 parties): connaissez-vous ces notions?

Les 10 dernières lettres de l’alphabet... et non les moindres !

• À lire aussi: L’alphabet du sexe (1re de 3 parties): connaissez-vous ces notions?

• À lire aussi: L’alphabet du sexe (2e de 3 parties): connaissez-vous ces notions?

Q

Quatre-vingt-dix-neuf : se dit d’une position sexuelle où les partenaires sont soit couché.e.s sur le côté (une variante de la position de la cuillère), à genoux ou debout – du moment où l’un des deux partenaires enlace l’autre ventre contre dos.

Queer : terme d’origine anglo-saxonne, les communautés LGBT se sont réapproprié ce mot et tout le sens afin d’en faire un symbole d’autodétermination et de s’éloigner de l’insulte. Ce terme fait référence à toute idée, pratique, personne ou identité allant à l’encontre des normes qui structurent le modèle hétéronormatif – le terme est donc entre autres utilisé par des personnes qui n’adhèrent pas à la vision binaire des genres et des sexualités. Une personne queer met de l’avant une vision globale de l’individu.

R

Revenge porn – pornodivulgation : se dit d’une action faite dans le but de causer du tort en divulguant un enregistrement (ou toute autre forme de production) à caractère sexuel d’une personne, sans son consentement (réalisé ou non avec son accord).

Rééducation périnéale et pelvienne : consiste en une approche thérapeutique globale (traitements dispensés par des physiothérapeutes) qui consiste à traiter les muscles du plancher pelvien, des hanches et des stabilisateurs lombaires afin d’assurer la continence des urines, des selles, de supporter les organes internes, d’aider la fonction sexuelle et d’améliorer le support lombaire.

S

Spermicides : ce sont des contraceptifs non hormonaux, qui rendent les spermatozoïdes inactifs. Disponibles sous forme de crème, gel, ovules (type suppositoires), éponges. Ils constituent l’une des contraceptions les moins fiables sur le marché lorsqu’utilisés seuls



Sapiosexualité : se dit du fait d’être attiré sexuellement par l’intelligence d’une personne. La sapiosexualité n’exclut pas d’autres formes de sexualité et elle est non sexuée, non binaire et non hétéronormative –, se rapprocher de la pensée et de la réalité de la personne plutôt que de son apparence.

T

Tumescence : se dit du gonflement d’un organe

Tribadisme : stimulation sexuelle mutuelle entre deux personnes qui consiste au frottement des vulves (vulve contre vulve, clitoris contre clitoris).

U

Union du lotus : position du Kama Sutra. Un des partenaires s’assoit en tailleur et l’autre vient s’asseoir sur les cuisses de celui-ci et enroule ses jambes autour de la taille.

Urolagnie : pratique sexuelle qui privilégie une érotisation de l’urine.

V

Vajazzling : contraction des mots anglais vagina (vagin) et bedazzle (éblouir). Pratique qui implique un rasage intégral de la zone pubienne et l’application de décorations ou d’ornements.

W

J’ai cherché et cherché... en vain... La position W ?

X

Dénomination de ce qui possède un caractère pornographique.

Y

Yaoi : dans la culture populaire japonaise, se dit d’une œuvre de fiction centrée sur les relations entre personnages masculins.

Yuri : même type d’œuvre de fiction que Yaoi, mais où les relations (sentimentales, sexuelles, amoureuses...) se déroulent entre des personnages féminins.

Z

Zentai : se dit d’un type de combinaison qui recouvre l’intégralité du corps (y compris la tête et le visage). Peut constituer l’objet d’un fétiche.

Zones érogènes : incluent toutes les zones qui vous font plaisir !

