Les Devils se vengent sur les Penguins

L’attaquant Jesper Bratt a mis fin à une longue disette personnelle en inscrivant le but décisif en prolongation, dans un gain de 2 à 1 des Devils du New Jersey aux dépens des Penguins à Pittsburgh, dimanche après-midi.

La troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a ainsi racheté son revers de 3 à 1 subie la veille à Newark devant ses rivaux du jour.

Bratt a choisi un bon moment pour freiner une séquence de 13 parties sans but et marquer ainsi pour la deuxième fois de la campagne. Il a contourné la cage adverse avant de surprendre Tristan Jarry qui n’a pas su couvrir l’intérieur du poteau.

Précédemment, les favoris locaux avaient ouvert la marque tôt dans la rencontre par l’entremise de leur capitaine Sidney Crosby, qui a accepté la passe transversale de Jake Guentzel pour déjouer Mackenzie Blackwood à l’aide d’un tir bas d’un angle fermé. Cependant, les Devils ont créé l’égalité en période médiane grâce au puissant lancer frappé de Sami Vatanen.

Blackwood a été solide, repoussant 35 rondelles, deux de plus que son vis-à-vis Jarry. Dans une cause gagnante, l’ancien du Canadien de Montréal P.K. Subban a passé plus de 22 minutes sur la patinoire et a décoché un tir.

Au classement de la section Est, Pittsburgh demeure au troisième rang et accuse un retard de quatre points sur le sommet détenu par les Capitals de Washington. Ceux-ci en comptent 44, tout comme les Islanders de New York qui ont toutefois disputé une rencontre de plus.