Les diplomates nord-coréens prêts à quitter la Malaisie après la rupture des relations

Les diplomates nord-coréens en poste à Kuala Lumpur se préparaient dimanche à rentrer chez eux, après que Pyongyang eut subitement annoncé la rupture des relations avec la Malaisie pour protester contre l’extradition d’un de ses ressortissants vers les États-Unis.

Pyongyang a annoncé vendredi cette décision, en présentant l’extradition du Nord-Coréen comme « un crime impardonnable » commis en raison d’une « obéissance aveugle » aux pressions américaines.

Kuala Lumpur était un des rares alliés diplomatiques de la Corée du Nord. Mais les relations s’étaient tendues après l’assassinat en 2017 à l’aéroport de la capitale malaisienne du demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong Un.

Le coup de grâce a été la décision récente de la justice malaisienne de donner son feu vert à l’extradition du Nord-Coréen Mun Chol Myong. Celui-ci est recherché aux États-Unis dans une enquête pour blanchiment d’argent et soupçonné par ailleurs d’avoir exporté vers la Corée du Nord des produits interdits, en violation des sanctions internationales.

Après l’annonce de la rupture des relations, la Malaisie a donné 48 heures aux diplomates nord-coréens pour quitter le pays.

Dimanche, le drapeau nord-coréen a été abaissé et une plaque a été retirée de l’ambassade, une vaste maison dans un quartier chic de Kuala Lumpur, alors qu’une chaîne a été placée sur sa grille.

Avant de partir, le chargé d’affaires nord-coréen Kim Yu Song a accusé la Malaisie de se ranger derrière Washington dans un « complot » contre Pyongyang, et de commettre un « important acte hostile ».

La Malaisie a aligné sa politique sur celle des États-Unis « qui cherchent à priver notre État de sa souveraineté, de son existence pacifique et de son développement », a dit aux journalistes M. Kim, qui était le diplomate de plus haut rang dans la capitale malaisienne.

Accompagné de gens qui étaient vraisemblablement des diplomates et de leurs familles, M. Kim est ensuite parti en bus.

Ils sont arrivés à l’aéroport international et ont effectué leur embarquement aux comptoirs utilisés par les passagers ordinaires.

Un responsable de la sécurité de l’aéroport a indiqué sous couvert de l’anonymat qu’une trentaine de Nord-Coréens allaient probablement s’envoler dans la journée de dimanche pour Shanghai.

La Malaisie a qualifié la décision nord-coréenne de « non constructive et inamicale », et annoncé qu’elle fermerait aussi sa mission en Corée du Nord, dont les opérations étaient suspendues depuis 2017.