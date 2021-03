Les hôpitaux se préparent à la troisième vague

Si le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 se stabilise depuis plusieurs semaines au Québec, le personnel hospitalier commence tout de même à se préparer à l’éventualité d’une troisième vague.

Le pneumologue intensiviste du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) Jean-François Lizé a ainsi indiqué que l’attitude des membres du personnel change de plus en plus face à l’importance de se faire vacciner rapidement.

«Je vous dirais que lorsqu’on fait une intervention dans un groupe qui est un peu plus réfractaire et on répond à leur question et on explique les enjeux de la vaccination et surtout la sécurité du vaccin, le succès est tangible. On est passé à des taux de 40-45% à des endroits jusqu’à 70-75% des gens qui se sont fait vacciner», a mentionné le docteur Lizé en entrevue à LCN, dimanche.

Alors que des éclosions se propagent plus rapidement en raison du très faible pourcentage de vaccination auprès des membres du personnel infirmier, l’enseignement et la sensibilisation auraient joué un rôle clé pour obtenir un plus grand taux de vaccination chez le personnel hospitalier.

«Par exemple, au CHUM, nous avons fait une grande campagne ou des médecins ont répondu à des questions des employés, les spécialistes de la prévention d’infections aussi et on est pratiquement en haut de 70% dans plusieurs secteurs, voir 80-90%, et même chez les médecins, c’est pratiquement 100%», a souligné l’urgentologue du CHUM.

Prêt pour une troisième vague

Les membres du personnel hospitalier se préparent pour une troisième vague, a également précisé le docteur Jean-François Lizé.

«Est-ce qu’on craint la troisième vague? La réponse est oui. Est-ce qu’on se prépare? La réponse est oui. Est-ce qu’elle aura lieu, cette troisième vague? Je ne le sais pas, je ne suis pas devin et je ne suis pas sûr que personne ne le sait.»