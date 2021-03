Les Foreurs poursuivent leur domination

Les Remparts de Québec ont bataillé fort contre les Foreurs de Val-d’Or, dimanche après-midi au centre Air Creebec, mais ce ne fut pas assez pour venir à bout de la puissante machine abitibienne. Un but de Maxim Cajkovic en milieu de troisième période a dénoué l’impasse et permis aux Foreurs de se diriger vers une 25e victoire en 32 matchs cette saison, celle-ci au compte de 4 à 2.

Les hommes de Daniel Renaud remportaient ainsi un quatrième match de suite. Ils n’ont perdu qu’une seule fois à leurs 15 dernières rencontres.

« Québec a joué un bon match. Ils voulaient bloquer des tirs et étaient compacts en défensive. À mes yeux, c’est l’un des matchs les plus satisfaisants et valorisants que j’ai vus de notre groupe sur un ensemble de 60 minutes. J’ai aimé notre état d’esprit et notre côté acharné », a mentionné Renaud.

« Ç’a été un match serré. On a bien joué autant en zone offensive que défensive. On progresse et on doit bâtir sur ça pour mercredi », a renchéri le capitaine des Foreurs Jakob Pelletier, auteur du premier but des siens après seulement 37 secondes d’écoulées à la première période.

Les Remparts avaient toutefois répliqué un peu plus d’une minute plus tard grâce à Mikaël Huchette. Les deux équipes s’étaient ensuite échangé un but en deuxième période et c’est finalement Cajkovic qui a joué les héros lorsqu’il a accepté une savante passe de Maxence Guénette pour redonner les devants 3-2 aux Foreurs en troisième. Justin Robidas a par la suite complété dans un filet désert.

EN DEUX TEMPS

Après la rencontre, l’entraîneur-chef des Remparts Patrick Roy ressentait un mélange d’émotions. D’un côté, il appréciait le fait que son équipe ait tenu tête aux Foreurs malgré le fait qu’elle avait joué moins de 24 h auparavant, mais de l’autre, il estimait que ses Diables rouges auraient pu être meilleurs.

« Par moment, je sens qu’on est hésitant dans nos décisions. Est-ce que c’est le manque d’expérience ? Je pense que oui. Parfois on force des jeux qui n’ont pas à l’être. [...] Si tu n’es pas testé et que tu ne joues pas ce type de match, c’est difficile de progresser. En ayant ces matchs, ça nous améliore et on devient une bonne équipe. Dans la dernière bulle, on a été testé trois fois contre Chicoutimi, et là, on le sera deux fois contre eux. On a une équipe jeune et elle progresse. »

EN BREF

Le match de samedi contre les Huskies de Rouyn-Noranda, lors duquel il a inscrit ses deux premiers buts dans la LHJMQ en plus d’ajouter une passe, aura finalement été coûteux pour l’attaquant Hugo Audette. Ce dernier a subi une blessure au genou qui l’a non seulement forcé à rater le match de dimanche, mais qui devrait le tenir loin de l’action pour une période de deux à quatre semaines.

Par ailleurs, questionné sur le travail du gardien Thomas Sigouin, natif d’Amos, Patrick Roy n’a pas hésité à dire qu’il était « sans l’ombre d’un doute, notre joueur le plus utile cette saison. » Le gardien de 20 ans a réalisé 27 arrêts dans la défaite, dimanche.

Une puissance en progression

À ce stade-ci de l’année, dans une saison normale, les Foreurs de Val-d’Or auraient disputé une soixantaine de matchs et se seraient mesurés au moins une fois à toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Mais, comme cette saison n’a rien de normal, l’équipe a joué son 32e match dimanche, le 17e depuis le retour du congé des Fêtes lors duquel le directeur-général Pascal Daoust en a profité pour ajouter Samuel Poulin, Nathan Légaré, Jordan Spence et Xavier Bernard.

Il reste donc environ quatre matchs à l’équipe pour se préparer pour les séries, en considérant qu’une autre « bulle » sera organisée avant le début de la danse printanière.

Même si, sur la glace, l’équipe livre la marchandise – elle a gagné 14 de ses 15 derniers matchs –, elle est toujours en progression.

« On commence à avoir une chimie, a mentionné le capitaine Jakob Pelletier. Est-ce qu’on est satisfait ? Je ne pense pas. Il nous reste du chemin à faire et on devra prendre les quatre ou cinq derniers matchs pour atteindre un autre niveau. »

« Le groupe ici est incroyable et j’ai rarement vu une chimie hors glace aussi forte. »

BEAUCOUP DE RENCONTRES

L’entraîneur-chef de l’équipe, Daniel Renaud, aime la progression de son équipe. Compter sur autant de talent dans un même alignement comporte toutefois un danger pour un entraîneur, celui de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Jusqu’ici, Renaud assure que ce n’est pas un problème, mais que c’est un travail quotidien.

« C’est incroyable la quantité de rencontres que ça implique. La génération d’aujourd’hui a besoin de comprendre et de se sentir valorisée dans son rôle. Au-delà des X et des O, on a beaucoup de discussions autant un à un qu’en sous-groupe. Ça fait partie de notre quotidien en ce moment. »

Chose certaine, les nouveaux venus semblent se plaire dans leur rôle. Depuis leur arrivée à Val-d’Or, Poulin (20 points en 15 parties), Légaré (15 en 15) et Spence (16 en 15) ont fait sentir leur présence offensivement tandis que Bernard montre un différentiel de +12.

Malgré leur bonne saison – ils montrent une fiche de 25-3-2-2 –, les Foreurs ne figurent pas au sommet du classement général de la LHJMQ. Ils sont devancés par les Islanders de Charlottetown, une équipe qu’ils n’ont jamais affrontée cette saison.

« Au-delà du classement, on veut s’assurer de progresser à chaque jour et chaque période. En ce moment, c’est ce que je vois de notre groupe », ajoute Renaud.