Liza Frulla: Un parcours remarquable

Liza Frulla a relevé un très grand nombre de défis durant son parcours professionnel en s’affranchissant dans des milieux d’hommes où les femmes étaient sous-représentées. On comprend en lisant sa biographie que si elle a réussi à se tailler une place de choix, tant en politique que dans de grandes entreprises ou encore dans le monde des médias, c’est principalement en raison de sa détermination, sa passion pour tout ce qu’elle entreprend et sa capacité à travailler sans relâche.

Forte d’un CV à faire pâlir d’envie, Liza Frulla a multiplié les emplois durant sa prolifique carrière en occupant des postes prestigieux avant de tomber dans l’arène politique. « J’ai occupé plusieurs fonctions, mais elles sont toutes liées par un facteur : la communication », précise celle qui a fait ses débuts en tant que journaliste sportive à CKVL, juste avant d’entreprendre une carrière en agence de publicité.

Rien d’étonnant à ce que l’auteure Judith Lussier ait eu envie d’approcher l’ex-politicienne dans le but d’écrire sa biographie.

« J’ai été sincèrement surprise d’autant plus que je ne suis pas quelqu’un qui vit dans le passé, ou qui regarde en arrière, je suis toujours dans l’action, je ne suis pas à la retraite », fait remarquer Liza Frulla, qui jugeait prématurée l’idée d’une biographie, mais qui a néanmoins accepté de se prêter au jeu en regardant sa vie dans le rétroviseur, laissant carte blanche à celle qui a amorcé le projet.

Seule au milieu des hommes

Liza Frulla

La passionaria

Les Éditions Flammarion Québec

336 pages

Travailleuse acharnée, toujours prête à relever de nouveaux défis, Liza s’est d’abord fait remarquer en étant souvent la première femme.

Première femme à occuper un poste de direction dans une brasserie en Amérique du Nord; en effet, elle a travaillé pendant cinq ans, comme directrice des marques, du marketing et des communications, à la brasserie Labatt. Elle a aussi été la première femme journaliste sportive à entrer dans le vestiaire des Canadiens.

Liza Frulla poursuit son ascension dans les médias en occupant les fonctions de vice-présidente de Télémédia et de PDG de CKAC.

En 1989, elle fait le saut en politique et est élue députée libérale sur la scène provinciale dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys. Un an plus tard, elle devient ministre des Communications, puis ministre des Affaires culturelles.

Lorsqu’on lui demande quelles sont ses plus grandes fiertés, sa réponse est surprenante, car ce n’est pas son parcours politique qui lui vient à l’esprit.

« Globalement, je suis fière d’avoir fait preuve de détermination et de résilience, où il faut refaire ses preuves chaque fois, répond-elle humblement. Je crois sincèrement ne pas m’être fait d’ennemis dans mon entourage, avec mes collègues, là où la rivalité peut être très forte, car je n’aime pas la chicane. Je suis aussi toujours demeurée authentique. »

À ce propos, elle a coécrit le livre Amitié interdite avec sa rivale politique, Louise Beaudoin, devenue une véritable amie, malgré des divergences d’opinions politiques.

Outre son acharnement au travail, Liza Frulla a réussi à monter les échelons notamment en raison de sa personnalité et de son charisme, croient des gens de son entourage.

Malgré ses accomplissements, les médias n’ont pas toujours été tendres à son égard. « Je ne m’en suis jamais formalisée, surtout pas à cette époque, même si sur le coup ça peut blesser, mais j’ai une grosse carapace », concède-t-elle.

Lorsqu’elle quittera la politique en 1998, elle animera l’émission quotidienne Liza à la télévision de Radio-Canada pour finalement revenir en politique quatre ans plus tard, cette fois au fédéral, au Parti libéral, où elle deviendra ministre du Développement social avant d’occuper la fonction de ministre de Patrimoine Canada et ministre responsable de la Condition féminine.

Après une défaite politique, elle revient vers les médias, notamment comme présidente de la chaîne télé Évasion, pour ensuite prendre place devant les caméras en tant qu’analyste politique à Radio-Canada, sur RDI et à CBC. Elle est aussi panéliste à l’émission quotidienne Le club des ex, à Radio-Canada,

animée par Simon Durivage, aux côtés de Marie Grégoire et Jean-Pierre Charbonneau, de 2007 à 2013, une expérience qu’elle a beaucoup aimée.

« Il n’y avait pas la notion de confrontation, il y avait du respect, de la convivialité et Simon était unique », reconnaît l’ex-politicienne.

Source d’inspiration

Son impressionnant parcours est une véritable source d’inspiration pour les femmes. « Je souhaite que les femmes comprennent avec ce livre que rien n’est impossible si on y met l’effort et son authenticité », estime-t-elle.

Liza Frulla s’adresse régulièrement aux jeunes, notamment dans le cadre de ses fonctions à l’ITHQ.

« Rien n’arrive facilement, il faut travailler fort et savoir faire preuve de résilience », souligne Liza Frulla, qui insiste aussi sur l’importance de faire un travail que l’on aime.

« J’ai pratiquement toujours travaillé 50 heures par semaine ; et en politique fédérale c’était très difficile, les semai-nes de travail s’étendaient souvent sur 70 heures. Je dis souvent aux jeunes de 18 ans qu’ils vont vivre jusqu’à 100 ans, alors aussi bien faire ce que l’on aime tout en restant fidèle à soi-même. »

Liza Frulla n’entretient aucun regret, même si elle admet qu’elle a vécu des moments difficiles.

« Il y a eu des opportunités, j’ai su les saisir, j’ai été instinctive, j’ai fait ce qui me passionnait, et l’expérience humaine de la politique est unique. Au-delà de se sentir utile, il s’agit d’un exercice intellectuel incroyable », conclut-elle.