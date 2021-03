Nostalgie télé: Danny Gilmore adorerait une nouvelle version des «Satellipopettes»

Plusieurs enfants le connaissent en tant que Djingo, cowboy de l’émission «Salmigondis». Or, Danny Gilmore est de la génération de ceux et celles qui ont craqué, coup sur coup, pour «Bobino», «Passe-Partout» et «Les Satellipopettes». Des souvenirs télé, il en a plein.

Danny, quelles émissions jeunesse vous ont marqué et pourquoi?

Tout petit, c’était «Bobino» et «Passe-Partout». «Bobino» parce qu’on avait droit au même «Bonjour les tout petits» chaque jour, et «Passe-Partout» parce que la formule sketch permettait d’ouvrir toutes sortes d’horizons. La formule éclatée ressemblait beaucoup à l’univers imaginaire des enfants, une sorte de chaos créatif...

Plus tard, «Les Satellipopettes» et «Génies en herbe» satisfaisaient bien ma curiosité naturelle. La première fois que j’ai mis les pieds dans un studio de télé, c’était dans un studio à TVA pour assister aux «Satellipopettes».

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Écouter les films de Ciné-cadeau. Quand, la semaine avant Noël, les films commençaient, ça voulait dire que les vacances s’en venaient! J’ai aussi eu la chance d’avoir des parents bilingues; j’ai de beaux souvenirs de «Sesame Street» et Mister Rogers.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez jeune?

Oui! D’ailleurs, mon père avait essayé de me faire croire que la télé était brisée et qu’elle ne fonctionnait plus. Mais j’ai évidemment retrouvé le fil parmi le fouillis de branchements derrière le meuble! J’étais bien fier d’avoir réparé la télé. Mon père était bien découragé.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

Comme la plupart des petits gars, les superhéros. Mais aussi tout ce qui s’adressait à l’imaginaire. Les modèles d’hommes gentils m’ont aussi marqué: Mister Rogers, Passe-Montagne et Claude Lafortune, avec ses magnifiques décors en papier.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

J’ai eu le bonheur de jouer Djingo dans «Salmigondis» pendant plusieurs années. C’était un personnage que j’aimais beaucoup. Mon fantasme de jouer un vrai cowboy est assouvi maintenant! [...] Si j’avais à jouer quelque chose pour les ados aujourd’hui, j’adorerais faire un «remake» des «Satellipopettes» ou ramener «Génies en herbe.»

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à vos enfants?

L’univers de Mister Rogers! L’idée que nous sommes tous voisins, au sens figuré, est une notion très facile à comprendre quand on est tout petit, mais si facilement oubliée quand on est grand. De voir un adulte répéter cela peut avoir des conséquences positives sur le reste de notre vie!

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

J’aimerais que la télé jeunesse ose aborder des sujets plus difficiles, comme le racisme, le consentement, l’environnement, etc. L’enfance n’est pas une bulle, elle fait partie prenante de la société, et on a souvent tendance à la mettre en marge, peut-être pour la protéger. Mais je suis convaincu que cette attitude est génératrice d’anxiété. Prendre de front des sujets difficiles en les expliquant avec des mots que les enfants comprennent me semble plus sain...