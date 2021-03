Pop de ville volume 1: le coup de tête de Carl Mayotte

Carl Mayotte ne prévoyait pas lancer son deuxième album solo aussi rapidement. L’idée a fait son apparition lors d’une balade en voiture et les six pièces de l’album Pop de ville volume 1 ont vite vu le jour.

Photo courtoisie

Une idée que le bassiste a qualifiée de coup de tête et qui a vu le jour le printemps dernier.

« Je travaillais sur un autre album et j’ai eu tout à coup envie de faire celui-ci. J’avais quelques idées qui traînaient et l’album s’est écrit en deux mois. Ça m’a permis de m’accrocher à quelque chose durant la pandémie », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Pop de ville volume 1 est un hommage à la musique City Pop. Du City Pop...?

« C’est un style de musique qui était populaire au Japon durant les années 70 et 80 et qui renaît de ses cendres. C’est un mélange de funk, de fusion et de disco-pop. C’est un peu comme du Steely Dan en version japonaise et plus fusion. C’est super bon et ça m’a beaucoup inspiré », a-t-il expliqué.

Gâteau à étages

Pop de ville volume 1 n’a pas été enregistré dans un studio en raison de la pandémie. Les enregistrements se sont déroulés dans les studios des musiciens de son quintette constitué du guitariste Gabriel Cyr, du claviériste Francis Grégoire et du batteur Stéphane Chamberland. Damien-Jade Cyr a été enregistré ses sonorités de « sax » dans un autre studio.

« On a tout fait ça séparément. Et j’ai dû, pour cette raison, écrire des affaires très précises avec des parties écrites pour chaque musicien. Ce fut un processus de création très intéressant », a-t-il fait remarquer.