Présidentielle au Congo: Internet coupé par les autorités

L'accès à Internet et aux réseaux sociaux était coupé depuis plusieurs heures dimanche, jour de scrutin présidentiel au Congo où le président Denis Sassou Nguesso, brigue un nouveau mandat de cinq ans, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le réseau Internet est inaccessible depuis peu après minuit (samedi 23H00 GMT). Il l'était toujours à l'ouverture des bureaux de vote dimanche à 07H00 GMT, où 2,5 millions d’ailleurs sont appelés à élire leur président de la République.

Le président Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 36 années à la tête de l'État, fait face à six rivaux

Contrairement à la présidentielle de 2016, les réseaux mobiles sont restés en service.

Le 16 mars, une cinquantaine d'organisations, dont Internet sans frontière, ont invité dans une lettre ouverte le président Sassou Nguesso à « garder Internet ouvert, accessible et sécurisé pendant toute la période de l’élection présidentielle de 2021 ».

Internet et les réseaux sociaux « offrent un espace pour la communication, de débat public, de recherche d’informations sur les processus électoraux et les candidats, pour rendre compte et documenter les événements et les résultats », ont-elles insisté. »Les coupures d’Internet portent atteinte aux droits de la personne, perturbent les services d’urgence et paralysent les économies ».

Mercredi, entre 55 000 et 60 000 membres des forces de sécurité ont voté par anticipation. Ce vote anticipé est considéré comme une source de fraude potentielle par des adversaires du président sortant.

La conférence épiscopale, qui a émis de sérieuses réserves sur la transparence et la crédibilité de cette présidentielle, s'est vu refuser l'accréditation lui permettant d'envoyer des observateurs électoraux dans les bureaux de vote.