Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 21 mars:

Omertà: la loi du silence

Retour de la puissante série de 1996 écrite par Luc Dionne. Ensemble, Michel Côté, Luc Picard et Michel Dumont souhaitent combattre le crime organisé tout en faisant tomber Giuseppe Scarfo, le parrain de la mafia montréalaise joué par Dino Tavarone.

Les quatre premiers épisodes diffusés en rafale.

Dimanche, dès 12h, ARTV.

C’est comme une drôle d’histoire

Aux prises avec de sombres idées, un adolescent se retrouve entre les murs d’un hôpital psychiatrique. Sur place, il fait d’importantes rencontres avec de colorés patients qui changent sa façon de voir et de ressentir les choses. Comédie dramatique avec Keir Gilchrist, Zach Galifianakis et Emma Roberts.

Dimanche, 13h, MOI ET CIE.

Coups de food

Sébastien Benoit se lance dans les découvertes culinaires en compagnie de Pierre Hébert. L’humoriste l’attend à Sherbrooke, là où on déguste des hot-dogs, du foie gras et des plaisirs glacés. En plus de se remémorer des souvenirs d’enfance, l’invité se délecte de la cuisine d’amour de chez O'Chevreuil.

Dimanche, 16h, Zeste.

Les aventuriers de la baie d’Hudson

S’ils veulent empocher une partie des 500 000$ en jeu, 10 personnes qui ne se connaissent pas doivent compléter une grande expédition de 1250 kilomètres sur la route de la traite des fourrures. Et ils devront y parvenir en 28 jours. Rediffusion du début de l’aventure.

Dimanche, 19h, Évasion.

Gala Les Olivier

François Bellefeuille agira à titre d’animateur de cette édition particulière de la grande fête de l’humour québécois. Au total, 10 prix seront remis, dont le tout premier dans la catégorie récompensant l’artiste COVID de l’année. Arnaud Soly part favori grâce à quatre nominations.

Dimanche, 20h, ICI Radio-Canada Télé.

Ceci n’est pas un polar

Une simple rencontre dans un taxi va changer la vie d’André, un chauffeur de 50 ans qui préfère la solitude, et de Marianne, une jeune femme mystérieuse qui semble cacher des secrets. Roy Dupuis et Christine Beaulieu tiennent le haut de l’affiche de ce drame.

Dimanche, 21h31, Télé-Québec.

Le livre d’Elie

Survivant dans un monde post-apocalyptique, un homme a le sort de l’humanité entre ses mains. Possédant le dernier exemplaire de la Bible, il doit tout faire pour empêcher un méchant individu de s’en emparer. Un film d’action porté par Denzel Washington.

Dimanche, 22h30, addikTV.