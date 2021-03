«Six degrés»: Noah Parker dans l’univers différent de Simon Boulerice

Malgré l’important défi qui s’imposait à lui pour donner vie à Léon, garçon malvoyant autour duquel s’articule la série de Simon Boulerice «Six degrés», Noah Parker n’a pas hésité à défendre ce rôle. Si tôt dans sa carrière, le jeune homme voulait pouvoir cocher la case d’un projet de la sorte.

«L’écriture de Simon Boulerice, c’est tout de suite quelque chose qui m’a accroché parce que ce sont des textes facilement mis en bouche, explique l’acteur. Ça sonne vrai. Déjà, c’était très attrayant et après ça, le personnage de Léon est un de mes premiers rôles de composition, créé de A à Z.»

Se réinventer

Évidemment, il a fallu un important travail en amont afin d’être fin prêt pour le début du tournage.

«C’est beaucoup de travail, de préparation, de lectures, détaille le comédien. J’ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de gens malvoyants, des blogues, j’ai lu sur des forums les obstacles qu’ils vivaient. Et j’ai eu la chance de rencontrer de vrais semi-voyants et malvoyants...»

Or, le personnage de Léon, moteur d’une histoire faisant l’éloge de la différence, s’inscrivait parfaitement dans le désir constant qu’a Noah Parker de se réinventer.

«C’était primordial qu’il soit complètement différent de tous les autres personnages que j’ai joués à la télé [...] Je ne voulais pas qu’il y ait une chose qui ressemble à un des personnages que j’ai faits auparavant parce que le travail d’acteur, c’est de pouvoir se réinventer chaque fois.»

Lueur d’espoir

En plus de devoir composer avec un important problème de vision - d’où le titre, «Six degrés» -, Léon doit s’adapter à une tout autre réalité lorsque sa mère, une maman poule, décède. Il intègre alors une nouvelle famille et fait ses débuts tardifs à l’école. Son handicap ne rend pas les choses faciles, mais ce n’est pas une raison pour proposer un sombre récit.

«Ce n’est pas nécessairement un sujet léger, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un drame à toutes les fois qu’on en parle parce que ces gens-là ne vivent par leur vie de tous les jours comme un drame», précise Noah Parker.

Dans ce grand tourbillon émotionnel, Léon peut compter sur une élève prénommée Florence (Amaryllis Tremblay), dont la présence s’avère salvatrice.

«Elle le comprend. Elle aussi a un handicap et ils sont capables de se comprendre. Vite, les deux s’attachent l’un à l’autre. Florence est une force tranquille qui lui donne de l’énergie et de l’espoir. Il se sent accueilli.»

Absence de COVID

En visionnant cette série actuelle, on remarque avec satisfaction que les élèves ne portent pas de masque, que ce soit dans les corridors ou même les salles de cours. La COVID n’était tout simplement pas la bienvenue.

«On voulait rester intègre au scénario de base et on a pris toutes les mesures qu’il fallait pour ne pas avoir des gens masqués, confie Noah Parker. On trouvait que ça ne faisait pas partie de l’histoire de Léon, qu’on pouvait passer par-dessus [...] C’est un monde à part; c’est le monde de Simon Boulerice.»

Les 13 premiers épisodes de la série «Six degrés» sont proposés sur l’Extra de Tou.tv. Le tournage de la deuxième saison se déroule actuellement.