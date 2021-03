Songs of Love and Hate: un Cohen dur et sombre

Après s’être fait remarquer avec ses deux premiers albums, Leonard Cohen entre dans une période noire avec le disque Songs of Love and Hate. Un opus qui connaîtra moins de succès que Songs of Leonard Cohen et Songs from a Room, mais sur lequel on retrouve une des grandes chansons du poète montréalais, Famous Blue Raincoat.

Lancé le 19 mars 1971, le troisième album de Leonard Cohen n’a pas atteint le même niveau de popularité que ses deux premiers albums lancés en 1967 et 1969. Songs of Love and Hate, qui vient d’avoir 50 ans, est un disque sombre et très personnel.

« Tout s’effondrait autour de moi. Tout. Mon esprit, mes intentions et ma volonté. Je suis alors entré dans une longue période de dépression », a-t-il indiqué dans une entrevue publiée dans le magazine Throat Culture, en 1991.

La première face de l’album est consacrée à des chansons de haine. La deuxième parle d’amour.

Songs of Love and Hate a connu un recul dans les palmarès avec une 63e place au Canada et une 145e aux États-Unis. L’opus de 44 minutes a bien fait, toutefois, aux Pays-Bas (2e place), au Royaume-Uni (4e place) et en Australie (8e place).

L’auteur, compositeur et interprète né à Westmount avait 36 ans lorsqu’il s’est pointé au Studio A de Columbia, à Nashville, avec des chansons qui traînaient dans ses cartons. Cohen rêvait d’enregistrer dans cette ville du Tennessee.

39 millions d’écoutes

Les huit chansons ont été enregistrées entre le 22 et le 26 septembre 1970, soit quelques semaines après sa mythique performance au Festival de l’Isle of Wight.

Leonard Cohen a travaillé avec Bob Johnston, qui avait réalisé Songs from a Room et avec une nouvelle équipe de musiciens, regroupée sous l’appellation The Army, dirigée par le guitariste Ron Cornelius.

Des microphones ont été installés un peu partout dans le studio et même au plafond.

« Je voulais utiliser un maximum d’écho. Je voulais que cet album sonne mieux que tout ce qui avait été fait auparavant », a relaté le réalisateur.

Famous Blue Raincoat est la pièce maîtresse de cet album, sur lequel on retrouve les titres Avalanche, Last Year’s Man et Joan of Arc, un dialogue entre Jeanne d’Arc et le feu qui est en train de la consumer sur le bûcher.

Famous Blue Raincoat compte 39 millions d’écoutes sur le portail Spotify. C’est le titre de Leonard Cohen le plus écouté après Hallelujah, Suzanne et You Want it Darker.

Le guitariste Ron Cornelius était convaincu que cette chanson, qui a été reprise par Tori Amos, Joan Baez et Jennifer Warnes, allait devenir importante.

« On l’a jouée souvent avant de l’enregistrer et on savait que ce serait gros. On voyait les réactions du public, comme au Royal Albert Hall, à Londres, qui devenait fou. On le sentait. Si j’avais à choisir ma chanson préférée de l’album, ce serait celle-ci », a-t-il précisé, dans une entrevue au site spécia-lisé Songfacts.

Une histoire vraie

Famous Blue Raincoat raconte l’histoire d’un trio amoureux. Il s’agit d’une lettre écrite à un autre homme qui porte un imperméable bleu. Une histoire vraie que Leonard Cohen dit avoir oubliée.

« J’ai toujours eu l’impression qu’un homme invisible séduisait la femme avec qui j’étais, mais je ne sais plus si cet homme existait ou s’il était imaginaire. J’ai également toujours eu l’impression d’être cet homme dans ma relation avec d’autres couples, ou qu’il y a toujours un tel personnage dans un mariage. Je ne m’en souviens plus exactement, mais j’avais cette impression qu’il y avait toujours une tierce personne, parfois moi, parfois un autre homme, parfois une autre femme », a-t‐il confié, en 1994, lors d’une entrevue à la BBC.

Leonard Cohen a admis préférer la version qu’il a retravaillée et que l’on retrouve sur l’album de Jennifer Warnes. Une version qu’il a qualifiée de plus cohérente que celle de Songs of Love and Hate, qu’il considérait comme n’étant pas terminée.

« Ce morceau, tout comme Bird on the Wire, n’a jamais vraiment été complètement terminé, mais ils étaient assez bons pour être utilisés. Il faut dire qu’avec la pauvreté des morceaux qui se trouvent sur mes enregistrements, je ne peux pas me permettre d’éliminer un aussi bon que celui-là. C’est un des meilleurs morceaux que j’ai écrits, mais les paroles sont trop mystérieuses, trop opaques », a-t-il dit, en 1993, dans le magazine Details.