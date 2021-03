Xavier Cormier donne la victoire à l’Océanic en prolongation

RIMOUSKI | Xavier Cormier est venu hanter ses anciens coéquipiers en marquant en prolongation pour donner la victoire 4-3 à l’Océanic de Rimouski face aux Cataractes de Shawinigan, ce dimanche, dans l’environnement protégé du Centre Desjardins de Victoriaville.

L’Océanic avait pris les devants 3-1 en milieu de troisième période sur des buts de Nathan Ouellet et de Samy Paré, mais les Cataractes ont inscrit deux buts en fin de rencontre après avoir remplacé leur gardien par un 6e attaquant pour forcer la prolongation. Les deux buts ont été l’œuvre de Xavier Bourgault, le premier sur un retour de lancer et le deuxième sur une mini-échappée.

«C’est un solide match. Les gars ont joué avec hargne. Je suis très fier des gars. Il n’y a pas grand monde qui pensait qu’on pouvait battre les Tigres et les Cataractes et c’est tout à l’honneur des gars. Les joueurs ont un bel esprit de corps et ça nous remplit de fierté», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui ne comprend pas que les Cataractes aient obtenu plus d’avantages numériques que son équipe. «Honnêtement, ce n’est pas nous qui étions frustrés, mais plutôt eux», a précisé celui qui a été expulsé du match en deuxième période.

Une première période sans but

L’Océanic a connu un très fort début de match étant la meilleure équipe lors des 10 premières minutes de jeu. Par la suite, les Cataractes ont profité de deux supériorités numériques pour reprendre un peu de rythme. Le gardien de l’Océanic Creed Jones a été solide, notamment sur un tir à bout portant. Les officiels ont décerné une pénalité pour rudesse à Adam Raska avec cinq secondes sur une mise en échec qui avait l’air parfaitement légale.

Serge Beausoleil expulsé

En milieu de deuxième période, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a écopé d’une pénalité mineure de banc pour inconduite. Il a ensuite été expulsé de la rencontre. On l’a même vu lancer ses lunettes sur la patinoire. L’Océanic a ouvert la marque avec 2:38 à faire à la période sur un 2e et même un 3e effort d’Adam Raska (11e), qui a littéralement chargé le filet de Charles-Antoine Lavallée pour finalement pousser la rondelle derrière la ligne de but. Les Cataractes ont répliqué, dans la dernière minute, lorsque Mavrik Bourque (15e) a pu manœuvrer à sa guise dans le territoire de l’Océanic pour finalement battre Creed Jones.

En bref

Creed Jones a connu un très bon match devant le filet de l’Océanic. Serge Beausoleil avait apporté un changement à sa formation alors que Xavier Ducharme remplaçait Mathis Gauthier sur le 4e trio. Les défenseurs de 17 ans Frédéric Brunet et Simon Maltais progressent très bien. L’Océanic affrontera les Tigres de Victoriaville mardi soir.