2021 : La course au recyclage informatique et électronique

Les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes ou encore la panoplie de matériel informatique utilisée en entreprise sont des outils d’une haute importance aussi bien au quotidien des entreprises que des particuliers. Cependant, une fois arrivés en fin de vie, ces appareils s’ils ne sont pas adéquatement pris en charge peuvent devenir de véritables menaces pour l’environnement. En effet, très souvent constitués de matériels hautement polluants, ces appareils électroniques n’épargnent aucunement l’environnement. Le plomb, le cadmium ou encore le mercure sont des éléments dangereux susceptibles d’être rejetés dans l’environnement par le biais des appareils électroniques. Qu’est-ce que le recyclage de matériel informatique, et quelle est son importance ?





Des conséquences alarmantes qui justifient le recyclage du matériel informatique

Comme le soulignent plusieurs études et enquêtes réalisées dans le domaine, une grande partie du matériel informatique utilisé en entreprise ou même au sein des domiciles n’est en aucun cas traitée de façon adéquate une fois en fin de vie. En effet, très souvent abandonnées au site d’enfouissement, ces matières se retrouvent incinérées, libérant ainsi dans l’environnement des substances hautement nocives pour la planète, pour l’être humain, pour la faune, mais aussi pour la flore. Divers problèmes parmi lesquels les maladies pulmonaires, les cancers, la destruction de la nappe phréatique ou encore l’extinction de certaines espèces animales font leur apparition suite à ce mauvais traitement des déchets électroniques.

Le recyclage des appareils électroniques : un service de professionnels

Opter pour le recyclage informatique et le recyclage électronique en général est un grand pas vers une meilleure protection de l’environnement. Cependant, il est important de noter que ce type de recyclage est nécessairement réalisé par des professionnels détenant toute l’expertise nécessaire à la réalisation du processus de recyclage. Info Liquidation Recycle, par exemple, est une entreprise professionnelle et écoresponsable dans le domaine du recyclage informatique et électronique à Montréal,à Laval, sur la Rive-Nord et dans les environs,et ce depuis 2005. Cette entreprise de recyclage informatique intervient gratuitement et efficacement auprès des petites et grandes entreprises, ainsi qu'auprès des multinationales. Le ramassage et le recyclage sont donc réalisés sans frais et dans un délai très rapide après le remplissage d’un court formulaire sur le site infoliquidationrecycle.com.

Getty Images/iStockphoto

Quelles sont les étapes du recyclage ?

Le recyclage des ordinateurs ou autres appareils électroniques se fait suivant un cheminement bien précis. Chez Info Liquidation Recycle, de la demande de recyclage sans frais au recyclage à proprement dit, plusieurs étapes importantes sont réalisées.

La demande de ramassage et la destruction des données

La demande se fera via un court formulaire de quelques questions en vue de personnaliser le traitement du matériel en question. Une fois la demande adressée au professionnel du recyclage, ce dernier organisera le ramassage sans frais de votre matériel et procédera à la destruction des données contenues sur vos supports. Cette phase est d’une importance cruciale et se réalisera en utilisant divers outils et/ou logiciels conçus à cet effet. Vous n’avez donc aucun souci à vous faire quant à la confidentialité de vos données. Aussi, après la destruction des données, un certificat de destruction vous sera envoyé si désiré.

Séparation des matières recyclables et procédure de récupération

Une fois les étapes précédentes réalisées, il sera question de séparer les matières recyclables afin de leur donner une seconde vie si possible. La récupération sans frais sera donc enclenchée. Les matières récupérables seront envoyées vers des entreprises de recyclage électronique capables de leur assurer un bon traitement. Les composants nocifs seront envoyés vers des unités de traitement spécialisées et les autres composants seront broyés et subiront une séparation entre les métaux ferreux et les non-ferreux.

Destruction des disques durs sur place

La destruction des disques durs est une étape importante aussi bien pour l’entreprise de recyclage que pour le propriétaire des appareils à recycler. En effet, en plus de contenir des données parfois confidentielles et non divulgables, le disque dur est composé d’éléments pouvant occasionner de nombreux préjudices à l’environnement et à la santé humaine. Des règles de déontologie et de sécurité devront donc s’appliquer à sa destruction afin qu’elle se déroule au mieux. La destruction des données doit être faite par des professionnels adaptés et sans délai.



Le recyclage des appareils électroniques et informatiques concerne absolument tous les différents utilisateurs de ce type de matériaux à tous les niveaux. La protection de l’environnement étant l’affaire de tous, il est important d’acquérir de bonnes habitudes en faisant confiance aux professionnels du recyclage.