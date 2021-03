Absence d’une semaine pour Toffoli

On ignore pour l’instant ce qu’il adviendra du match de lundi et des deux autres prévus à l’horaire du Canadien, contre ses mêmes Oilers, mercredi et vendredi.

Toutefois, une chose est certaine. Que ces rencontres aient lieu ou pas, Tyler Toffoli ne sera pas en uniforme. C’est ce qu’a confirmé Dominique Ducharme, lundi matin, après

l’entraînement de l’équipe.

« Tyler ne sera pas disponible dans la série contre les Oilers. Il sera évalué par la suite. Alors, on pense qu’il pourrait revenir après cette série », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

L’Ontarien pourrait donc être de retour à partir de dimanche. Le Canadien doit amorcer alors une série de quatre rencontres en sept jours face aux Sénateurs d’Ottawa.

Le mystère plane toujours sur la nature de la blessure de l’attaquant de 28 ans. La seule certitude, c’est qu’il est blessé... au bas du corps depuis la fin de la troisième période du match de vendredi contre les Canucks.

« On ne pensait pas qu’il serait disponible pour la prolongation. Il a embarqué sur la patinoire avant que ça commence et il m’a dit qu’il se sentait assez bien pour jouer », a raconté Ducharme.

« Dans les heures qui ont suivi, et le lendemain, il a subi des tests. Puisqu’il était réchauffé le soir même, il s’en ressentait moins, mais le lendemain, c’était pire », a-t-il poursuivi.

Harris reste dans la NCAA

Par ailleurs, Marc Bergevin a annoncé que Jordan Harris allait terminer son stage universitaire avant de rejoindre les rangs de l’organisation du Canadien.

Choix de troisième tour du Tricolore (78e au total) en 2018, le défenseur gaucher disputera donc une quatrième et dernière saison avec les Huskies de l’Université Northeastern.

« Au terme de discussions entre l’organisation, Jordan et les membres de sa famille, il a été convenu qu’il s’agissait de la meilleure option pour son développement. L’organisation appuie entièrement ce plan », a émis le Canadien par voie de communiqué.

Dans le même paragraphe, on a pris la peine d’ajouter que « Jordan demeure profondément engagé envers le Canadien pour le futur ».

Une précision importante puisque les équipes de la LNH ont quatre ans pour s’entendre avec les joueurs qu’elles sélectionnent via le circuit universitaire américain, sans quoi le joueur devient autonome et peut signer un contrat avec l’équipe de son choix.

Dans le cas de Harris, ces quatre ans viendront à échéance le 1er juillet 2022. Cela dit, la famille Harris a toujours prôné l’importance des études. Ce fut assurément un facteur important dans cette décision.

À ses trois premières saisons dans la NCAA, l’Américain de 20 ans a récolté 53 points, dont 10 buts, en 91 rencontres. Il a représenté les États-Unis au Championnat mondial junior de 2020. Il a marqué un but en cinq parties.