Un homme aurait tenté de tuer sa conjointe

Un autre épisode tragique de violence conjugale s’est ajouté à la liste déjà longue des drames récents, lundi, à Québec.

Selon Étienne Doyon, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), une agression est survenue entre un homme et une femme peu avant 9h ce lundi matin.

Un peu avant 9 h, les services d’urgence se sont rendus dans le secteur de la rue de la Sapinière-Dorion Est et de la 4e Avenue.

Avec l’aide des ambulanciers, les policiers sont immédiatement intervenus pour une tentative de meurtre survenue dans un contexte de violence conjugale.

Contrairement à plusieurs dossiers de violence conjugale, c’est plutôt l’agresseur qui se trouve plus mal en point que la victime dans cette affaire.

Blessures au cou et à L’abdomen

Selon Étienne Doyon, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), l’agression est survenue entre un homme et une femme, vraisemblablement à l’intérieur d’un logement.

Le suspect, un homme de 74 ans, aurait agressé sa conjointe, une dame de 65 ans, à l’aide d’une arme blanche.

Selon les informations obtenues, la femme aurait subi des blessures au cou et à l’abdomen. Elle était consciente lorsqu’elle a été transportée à l’hôpital.

« On ne craint pas pour la vie de la dame », poursuit le porte-parole.

À la suite de l’agression, le suspect se serait lancé du haut de l’immeuble. Il était inconscient à l’arrivée des secours et sa vie est menacée. En fin de journée, la police n’a pas fait de mise à jour de l’état de santé du suspect.

La dame a été retrouvée à proximité de l’immeuble où est survenue l’attaque. Elle aurait vite incriminé son conjoint.

Les voisins surpris

Les voisins qui habitent à proximité étaient fort surpris. Selon plusieurs, le couple d’un certain âge était sans histoire.

« Je les connais bien », laisse tomber Lise Dion, résidente d’un immeuble voisin.

« Le monsieur m’avait déjà rendu service, lorsque mon mari était à l’hôpital. Il était gentil », raconte Mme Dion.

Elle indique que le couple habitait l’immeuble depuis trois ou quatre ans et que rien ne laissait présager un tel drame. « On pense que ça arrive juste ailleurs, mais non », termine-t-elle, visiblement ébranlée.

Dans l’immeuble en question, les locataires de deux logements voisins ignoraient le nom de l’assaillant.

Après avoir obtenu l’identité du suspect, les vérifications à sa fiche ne laissent entrevoir aucun antécédent de violence.

Des messages

Le 3 mars, le premier ministre Legault avait livré un plaidoyer contre la violence faite aux femmes, au surlendemain du meurtre de deux femmes dans les Laurentides.

Le gouvernement a aussi lancé une série de publicités afin de responsabiliser les auteurs de violence conjugale. « La violence faite aux femmes, ça s’arrête là » est le message principal.

D’autres drames

Le 19 mars, le meurtre d’une mère de famille à Saint-Léonard était le sixième féminicide en peu de temps au Québec. L’homme aurait tué sa conjointe avant de s’enlever la vie, faisant cinq nouveaux orphelins.

Depuis février, des meurtres conjugaux ont eu lieu à Kuujjuaq, Saint-Hyacinthe, Laval et Sainte-Sophie.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS violence conjugale au 1 800 363-9010 et consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr.