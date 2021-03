Alimentation Couche-Tard veut se départir de 355 magasins

Alimentation Couche-Tard a vendu 49 de ses commerces en Oklahoma, lundi, et compte se départir de 306 autres aux États-Unis et au Canada dans le cadre d’un processus d’optimisation de son réseau.

Le géant québécois des dépanneurs empochera 39 millions $ comptant de Casey's General Stores pour les 49 sites en Oklahoma.

Couche-Tard a également annoncé lundi qu’elle veut se débarrasser de 269 magasins répartis dans 25 États américains et 37 sites répartis dans six provinces canadiennes. Elle a précisé par communiqué que «238 de ces propriétés offrent la vente de carburant alors que 68 sont des commerces d'accommodation sans offre de carburant». L’entreprise attend des offres pour ces emplacements.

«La décision de céder certains magasins s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du réseau de la Société et suit un processus de planification pour l'ensemble du réseau entrepris à l'automne 2020. Grâce à ce processus, nous avons identifié des sites qui ne correspondent plus à nos objectifs stratégiques, soit du point de vue de la marque ou en regard de l'échelle régionale», a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard.

La compagnie compte réinvestir l’argent récolté.

«Nous avons cerné de nombreuses occasions d'élargir notre présence par la construction de nouveaux magasins et nous continuerons d'affecter des capitaux pour optimiser la taille et l'envergure de nos emplacements, parfaire l'aménagement des magasins et favoriser l'utilisation de notre programme Tout Simplement Frais, ainsi que d'autres initiatives visant à améliorer le parcours client», a ajouté M. Hannasch.