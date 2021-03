Caisse de dépôt: deux aéroports qui donnent des sueurs froides

C’est peu connu, mais deux institutions québécoises, la Caisse de dépôt et Investissements PSP, contrôlent l’aéroport de Budapest. Or, le gouvernement hongrois aimerait beaucoup les éjecter du portrait.

La Caisse est actionnaire de l’aéroport depuis 2006. Elle détient actuellement des intérêts de 21,2 %, alors que PSP, qui gère la caisse de retraite des fonctionnaires fédéraux, possède une participation de 55,4 %.

Ingérences politiques

En octobre, l’agence Bloomberg a révélé qu’un consortium proche du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a déposé une offre non sollicitée pour acquérir l’aéroport de Budapest. L’un des membres du consortium était MOL, une société pétrolière et gazière dirigée par un allié de M. Orbán et dont l’État est actionnaire.

Puis, en novembre, Bloomberg a écrit que la Hongrie est intervenue auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour bloquer une demande de prêt de 50 millions d’euros (un peu moins de 75 M$ CA) déposée par l’aéroport de Budapest en lien avec la pandémie de COVID-19.

Le chef des infrastructures de la Caisse, Emmanuel Jaclot, n’a pas souhaité commenter ce qu’il a qualifié de « rumeurs », mais il a reconnu que certains investissements présentent des risques politiques.

« À date, on n’a jamais eu de matérialisation de ce genre de risques, mais ça pourrait venir », a-t-il déclaré.

« Dans le cas de Budapest, on a un contrat de concession qui est assez solide, donc on verra ce qui peut se passer », a-t-il ajouté, en notant que l’aéroport avait réussi à dégager une « profitabilité minimale » en 2020.

Avant la pandémie, les revenus de l’aéroport de Budapest avaient crû de 43 % en trois ans.

Heathrow

La Caisse de dépôt détient également une participation de 12,6 % dans l’aéroport Heathrow, près de Londres. En 2020, l’importante plaque tournante a subi une perte de 3,5 milliards $ alors que le nombre de passagers a fondu de 81 à 22 millions.

« On se pose la question régulièrement : est-ce que ça reste un bon investissement ? Et pour l’instant, oui, on souhaite rester investis dans Heathrow », a indiqué M. Jaclot.

Le dirigeant a précisé qu’en infrastructures, la Caisse peut détenir des actifs pendant de longues périodes. L’institution est copropriétaire de Heathrow depuis 2006.