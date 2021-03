Centres de rénovation: Patrick Morin magasine toujours

Un mois après avoir été acquis par le Groupe Turcotte, la direction des Centres de rénovation Patrick Morin pense déjà à l’ouverture de nouveaux magasins et à réaliser d’autres transactions pour poursuivre sa croissance.

« On regarde les opportunités et c’est sûr que nos intentions, c’est de faire grossir le groupe », a indiqué au Journal le nouveau vice-président et chef de l’exploitation, Daniel Lampron, promettant de conserver, tout en réalisant son plan de croissance, « la culture de l’entreprise familiale » fondée en 1960.

Pour M. Lampron, il s’agit d’un deuxième passage chez Patrick Morin. Il avait été plus de sept ans à la direction générale avant de partir en 2018.

En février, les 21 Centres de rénovation Patrick Morin et le centre de distribution du quincaillier d’ici ont été vendus au Groupe Turcotte et à l’ontarienne Home Hardware dans une transaction entre 400 M$ et 450 M$.

Ce sont environ 1700 travailleurs qui se sont joints au Groupe Turcotte.

Grossir ici

Selon M. Lampron, l’enseigne Patrick Morin va continuer de grossir, au cours des prochaines années, partout dans la province. La direction n’a pas l’intention, du moins pour le moment, d’ouvrir des magasins à l’extérieur du Québec.

« La priorité est d’être un joueur québécois. C’est notre alignement », dit-il, ajoutant que s’il y a d’autres acquisitions, prochainement, ces quincailliers seront sous la bannière de Patrick Morin et non celle d’Home Hardware.

Précisons que le Groupe Turcotte possède déjà une quincaillerie en Ontario.

M. Lampron se montre prudent sur le nombre de magasins qu’il aimerait ouvrir au cours des prochains mois et années. Il refuse également de cibler des régions du Québec, disant être à la recherche « des opportunités ».

C’est en raison des impacts que pourrait encore avoir la pandémie qu’il préfère demeurer discret sur ses cibles. Il s’interroge, entre autres, à savoir si l’explosion de la demande des derniers mois pour les matériaux de construction n’entraînera pas des années plus difficiles par la suite.

« La pandémie a entraîné beaucoup d’incertitude et on va être prudent. Toutes les régions nous intéressent », avance-t-il, fermant toutefois la porte, pour le moment, à développer un modèle d’affaires avec des franchisés.

Les Centres de rénovation Patrick Morin sont actuellement à la recherche de 300 travailleurs pour combler leurs besoins durant la saison estivale.