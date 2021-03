Comment aider la Fondation Marie-Vincent?

J’ai pris connaissance l’autre jour de l’existence d’une Fondation qui venait en aide aux enfants abusés sexuellement. Comme j’ai connu la réalité d’un membre de ma famille qui a subi ce genre d’abus et qui en a souffert longtemps, je suis pleinement consciente des besoins de cette clientèle.

J’ai su de plus que cette Fondation avait comme porte-parole la comédienne Mélissa Desormeaux-Poulin, que j’ai une pleine confiance en cette jeune femme, j’aimerais bien donner quelques sous. Mon don ne sera pas énorme car je n’ai pas de gros moyens, mais je compte donner quand même.

Peut-être pensez-vous que je suis trop prudente en vous demandant de me fournir les coordonnées de cette Fondation, mais je le suis parce que j’ai déjà donné à une autre Fondation et je me suis fait avoir. L’argent ne s’est jamais rendu.

Une femme qui veut aider

Effectivement, la Fondation Marie-Vincent vient en aide aux enfants ainsi qu’aux adolescents qui sont victimes de violence sexuelle ainsi qu’à leur famille, pour les aider à surmonter l’épreuve. Un autre volet important de leur mission est aussi de faire de la prévention.

Une campagne majeure sur trois ans a débuté en 2019 en vue de récolter 9.8 millions de dollars. Alors tous les dons, grands ou petits, sont bienvenus. Vous pouvez donner via le site de la Fondation ou encore en faisant parvenir votre don au 4689, Avenue Papineau #3, Montréal, Québec, H2H 1V4, et son numéro de téléphone est : (514) 362-6226.