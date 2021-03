Contenir le monstre à deux têtes

Il est imprévisible et surtout explosif. Le monstre à deux têtes, comme on se plaît à surnommer le duo Connor McDavid et Leon Draisaitl, peut faire des ravages en tout temps. Si on parvient à le déranger dans son exécution, il faut alors profiter du moment.

Comme l’ont fait les joueurs du Canadien en janvier, lors de leur séjour en Alberta.

Depuis ce temps, les Oilers ont gravi les échelons. Ils ont connu une période soulevant certaines inquiétudes, cette série marquée par trois défaites de suite contre les Maple Leafs de Toronto, mais depuis, ils ont été sans pitié pour leurs rivaux avec sept victoires et deux défaites à leurs neuf derniers matchs.

McDavid (7-13=20) et Draisaitl (8-6=14) ont une fiche combinée de 15 buts et 19 passes pour 34 points au cours de cette séquence de neuf matchs. Un véritable rouleau compresseur.

Options

Pour l’entraîneur adverse, le plan de match doit fournir plusieurs options. Dans les rencontres intenses où la marque est serrée, quand l’écart est d’un but ou deux, McDavid et Draisaitl seront réunis au sein du même trio et vont jouer entre 22 et 24 minutes.

Comment les contenir ?

Le Canadien a réussi l’exploit en début de saison à Edmonton en dressant une muraille composée de deux patineurs devant McDavid. La mission : chercher à bloquer toute tentative d’accélération en territoire neutre ou à partir du territoire des Oilers.

Dans le cas de Draisaitl, il fallait le pousser vers la clôture afin de limiter l’espace lui assurant toute liberté pour manipuler la rondelle.

C’était en début de saison.

Les Oilers ont maintenant une équipe bien différente. Une formation montrant plus de patience, un groupe de patineurs qui ne panique pas dans l’adversité, une équipe qui garde son calme et évite autant que possible le banc des pénalités.

Le retour de Mike Smith, ce bon vieux gardien capable de tirer sur les ficelles, a également donné un peu plus de lustre à une brigade défensive dirigée par Darnell Nurse, dont c’est la grande éclosion, et Tyson Barrie, qui a trouvé sa niche à Edmonton.

C’est le défi qui attend le Canadien.

Trois matchs en six soirs. Trois duels qui viendront inévitablement modifier le classement de la division canadienne. Les Oilers ont de grandes ambitions. Le Canadien a de grandes ambitions.

On ne pouvait souhaiter un meilleur scénario.

Tout baigne dans l’huile

Si tout baigne dans l’huile pour Dave Tippett et son groupe, Dominique Ducharme (5-3-4) entamera cette série avec quelques inquiétudes, mais y a-t-il un entraîneur dans cette ligue qui n’est pas confronté à certaines interrogations ?

Dans le cas de Ducharme, comment composera-t-il avec ses effectifs, et surtout avec la situation des gardiens ? Le Canadien disputera des matchs tous les deux jours jusqu’au 7 avril alors qu’il affrontera les Maple Leafs à Toronto et le lendemain, il accueillera les Jets de Winnipeg.

Utilisera-t-il Carey Price dans les trois matchs de cette série ? Price n’a pas été convaincant samedi, mais il a sauvé les meubles en prolongation.

Pendant l’absence de Ben Chiarot, accordera-t-on des minutes additionnelles à Brett Kulak et à Alexander Romanov, considérant qu’on devra s’ajuster en fonction de l’utilisation de McDavid et de Draisaitl ?

Tyler Toffoli s’absentera-t-il pendant une longue période ?

Et comment répondront Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki lorsqu’ils se mesureront à Draisaitl et McDavid ?

Limiter les actions du monstre à deux têtes, voilà le défi qui attend les joueurs du Canadien.

Les Leafs ont réussi leur mission, il y a quelques semaines.

Donc, tout est possible.

11 : Andrei Vasilevskiy a gagné ses 11 derniers matchs (3 jeux blancs, moyenne de 1,70, et efficacité ,938), égalant ainsi la marque d’équipe de Louis Domingue, exploit signé en 2018-2019 avec le Lightning. Vasilevskiy a déjà 20 victoires à son actif.

5 : Philipp Grubauer ne fait pas tellement de bruit mais il domine la Ligue nationale pour le plus grand nombre de jeux blancs avec cinq. Il montre également une fiche de 6-0 à ses six derniers départs, avec une moyenne de 0,52 but alloué par match et une moyenne d’efficacité de ,976.

1 : Sidney Crosby a obtenu deux passes face aux Devils samedi. Il s’agissait pour lui d’un 201e match avec au moins deux aides, et d’un 386e avec au moins deux points. Il n’est plus qu’à six points du plateau des 1300 points et il maintient toujours une moyenne de plus d’un point par rencontre.