COVID-19: la situation se dégrade en Outaouais

Le portrait de la COVID-19 se détériore si rapidement en Outaouais que la direction régionale de la santé publique a affirmé lundi qu’elle est en train de «perdre sa marge de manœuvre».

Le nombre de nouveaux cas est en augmentation constante depuis quatre semaines. À preuve, la moyenne quotidienne s’établissait à 37 la semaine dernière. Vingt-cinq éclosions sont aussi actives, dont 11 en milieu scolaire, forçant la fermeture de 42 bulles-classes.

«Nous n’allons pas dans la bonne direction. Si la tendance se maintient, nous devrons imposer des mesures additionnelles pour contrôler la situation», a admis la directrice par intérim de la santé publique en Outaouais, la Dre Brigitte Pinard.

La hausse de contacts étroits avec des personnes positives à la COVID-19 expliquerait ces mauvais résultats. La direction régionale de la santé publique implore donc la population de limiter les rapprochements sociaux non essentiels et d’éviter de se trouver dans des lieux publics.

La proximité d’Ottawa, en zone rouge depuis vendredi dernier, n’aide pas non plus la cause de l’Outaouais, toujours en zone orange, ce qui entraînerait plusieurs visites de résidents ontariens en sol québécois.