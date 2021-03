De nouvelles mains pour porter l’Étendard

L’Étendard, un important fabricant de drapeaux, change de propriétaires, mais reste entre les mains d’intérêts québécois. La production de drapeaux, qui représente près de 75 % des activités de l’entreprise, se poursuivra à l’usine de Québec.

Cette transaction survient dans un contexte de transfert d’entreprise.

Rémy Vézina, qui est déjà actif dans le marché de l’impression, ainsi que deux autres acquéreurs, Mario Trahan et Patrick Coutu, deviennent les nouveaux propriétaires de l’entreprise.

Les fondateurs vont rester actifs dans L’Étendard afin de permettre une transition en douceur. Environ 25 personnes travaillent pour ce manufacturier.

Presse unique au monde

« C’est le plus grand fabricant de drapeaux institutionnels au Canada. C’est L’Étendard qui imprime le drapeau du Canada, le drapeau du Québec et les drapeaux des provinces. C’est une clientèle qui est majoritairement institutionnelle », a souligné Rémy Vézina, copropriétaire de L’Étendard, mais aussi président et directeur général de 2nd Skin Promotion.

Pour l’homme d’affaires, il s’agit d’une acquisition qui s’intègre parfaitement avec 2nd Skin qui se spécialise dans la production de matériel promotionnel imprimé.

« L’Étendard possède une presse sérigraphique unique au Canada qui a été importée d’Autriche. C’est la seule presse de cette capacité au pays qui permet d’imprimer sur du nylon », a ajouté M. Vézina.

La dernière année a été très chargée pour M. Vézina qui réalise sa troisième acquisition en moins de 12 mois, après Id Pro et Delteck 2000.

« Nous sommes très optimistes sur la croissance des ventes avec L’Étendard. Les équipes sont prêtes », a-t-il ajouté.

Des rôles définis

Les nouveaux propriétaires ont déjà défini leur rôle. Patrick Coutu, ingénieur et conseiller stratégique en gestion de performance, assumera la direction générale. Il sera soutenu par M. Vézina aux ventes.

Quant à M. Trahan, qui est comptable professionnel agréé et qui possède une longue feuille de route en finances, il viendra compléter le trio.

L’Étendard a été fondée en 1995 par Claude Arsenault et Robert Poirier. L’entreprise compte parmi ses clients, entre autres, des ministères, des municipalités, des festivals et des associations sportives.