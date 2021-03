District 31 boucle ses tournages

Après huit mois de travail en pleine pandémie, District 31 a bouclé sa cinquième saison de tournage vendredi. « C’est un réel soulagement, déclare la productrice Fabienne Larouche. On a réussi, mais ça n’a pas été une année facile ».

Le drame policier est ainsi devenu la dernière série du calendrier 2020-2021 à fermer les livres.

Les scènes finales ont été tournées par Danièle Méthot en après-midi aux Studios MELS de Saint-Hubert. La plupart des acteurs principaux étaient sur place, dont Vincent-Guillaume Otis (Patrick Bissonnette), Michel Charette (Bruno Gagné), Gildor Roy (Daniel Chiasson), Sébastien Delorme (Stéphane Pouliot), Geneviève Brouillette (Gabrielle Simard) et Catherine St-Laurent (Noélie St-Hilaire).

Hugo Dubé (Carl St-Denis), Catherine De Léan (Véronique Lenoir) et Frédéric Cloutier (Jérôme Langevin) étaient également en poste.

En parcourant la liste des présences, nos yeux ont croisé le nom d’un comédien – et surtout d’un personnage – bien connu des 1 800 000 téléspectateurs de District 31. Mais pour éviter de divulgâcher un possible rebondissement concocté par Luc Dionne, on préfère taire son identité. Disons simplement qu’il s’agit d’un retour qu’on n’attendait pas.

Application stricte des mesures

Le tournage de District 31 s’est achevé presque un an jour pour jour après avoir été suspendu en raison du coronavirus. Tout avait été stoppé le 17 mars 2020, pour ensuite reprendre le 13 juillet avec plusieurs mesures inédites : masques, visières, distanciation physique, décontamination, etc.

Jointe au téléphone, Fabienne Larouche (Aetios) exprime un sentiment du devoir accompli.

« Tout le monde s’est présenté. Tout le monde a été discipliné. Ça s’est fait en collégialité », déclare la productrice.

Hormis un cas de COVID-19 ayant interrompu les tournages juste avant les Fêtes (Catherine Proulx-Lemay a contracté la maladie), aucun événement majeur n’est venu chambouler la production. Les moments les plus critiques sont survenus quand l’équipe a repris le collier au début janvier, alors qu’on enregistrait régulièrement 2000 nouvelles infections par jour.

« J’avais peur, admet Fabienne Larouche. Je suis intervenue quelques fois parce que je n’avais pas envie qu’une personne tombe malade. Je suis rigide, je suis stricte, mais en période de pandémie, c’est une bonne chose. Ça nous a aidés à passer au travers. »

Une finale « très surprenante »

Luc Dionne profite présentement de vacances bien méritées, compte tenu du fait qu’il n’a jamais vraiment arrêté d’écrire au cours des deux dernières années.

La 5e saison de District 31 sera diffusée jusqu’au 22 avril à ICI Télé. Les prochaines semaines devraient nous permettre de « comprendre bien des affaires », assure Fabienne Larouche.

Plusieurs adeptes espèrent que l’intrigue entourant le meurtre du juge Pelland se débloquera enfin. Et l’épisode de jeudi dernier, au terme duquel Noélie a visité une église après s’être montrée inhabituellement émotive au travail, a généré plusieurs théories sur Facebook et Twitter. Selon l’une d’elles, la sergente-détective serait enceinte. Après avoir passé une année sans pouvoir présenter le moindre rapprochement entre Patrick et Noélie en raison des règles sanitaires, ce serait certainement une bonne façon de montrer qu’ils forment toujours un couple fort.

Un mot concernant la finale ? Fabienne Larouche la qualifie de « très, très, très surprenante ». Quand on connaît le genre de conclusion auquel Luc Dionne a habitué son public au cours des dernières années, ça promet.