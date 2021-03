Envie d’ajouter un mur de briques à votre décoration intérieure? Voici qui pourrait vous plaire.

Le printemps est le moment idéal pour entamer des projets de rénovation. Vous songez à embellir votre décor intérieur, mais votre budget et vos habiletés manuelles sont limitées? Ajoutez un revêtement mural Manubric : à lui seul, il transformera le coup d’œil!

Les designers craquent pour les revêtements muraux. Véritables créateurs d’ambiance, ils peuvent changer le style d'une pièce en moins de deux.

De toutes les tendances indémodables, le mur de brique charme encore et toujours par sa polyvalence. Selon l’effet recherché, il appuie tantôt un look moderne, tantôt un décor au cachet antique. Le hic : la pose de briques véritables est complexe et s’avère coûteuse.

Pour obtenir un effet marqué tout en vous simplifiant la vie, tournez-vous vers un revêtement mural de haute qualité qui imite la brique à la perfection comme ceux proposés par Manubric. L’entreprise québécoise crée des reproductions fidèles à base de plâtre. Abordables et faciles à utiliser, ces revêtements n’ont rien à envier aux murs de maçonnerie conventionnels.

Un jeu d’enfant à installer

Getty Images

Nul besoin d’avoir un coffre d’outils spécialisés, de détenir de grandes habiletés manuelles ou d’engager des spécialistes pour la pose de revêtements muraux Manubric.

Pour les tailler, il suffit d’utiliser un couteau à autorétraction. Quant à l’installation, chaque brique se colle une à une directement au mur. Rien de plus simple! Voyez par vous-même dans cette vidéo qui explique chaque étape d’installation.

Un revêtement qui s’harmonise à tous les styles

Pour ajouter au réalisme et tromper l’œil, les modèles de revêtement Manubric affichent des imperfections à la manière d’un mur de briques soumis aux temps et aux intempéries.

Puisqu’ils sont très résistants et ne s’abiment pas sous la chaleur, vous n’avez pas à vous limiter aux murs. Vous pouvez donc les installer partout dans la maison, depuis le manteau de foyer jusqu’à l’îlot de cuisine où est encastré une cuisinière.

Offerts en blanc, gris, rouge iconique et dans plusieurs couleurs exclusives, ces revêtements muraux intérieurs subliment les décors de tous les styles.

À preuve, la brique blanche Tokyo avec ses touches noires d’usure a fière allure dans un salon au look moderne et installe une ambiance chaleureuse dans un bureau contemporain, tandis que la brique Nunavut vole la vedette dans un loft boho ou ajoute du chic à une salle à manger classique.

Un look flamboyant à petit prix

Les briques à base de plâtre sont une façon rapide et économique de moderniser un décor. Au fil du temps, il est même possible de les peinturer afin de transformer à nouveau le look de la pièce.

Tout comme la brique est une matière noble intemporelle qui conserve son cachet, les imitations de grande qualité en plâtre comme celles de Manubric savent traverser le temps et les modes.

Voilà une façon accessible et esthétique d’ajouter un petit quelque chose de plus à votre décor intérieur.

Pour donner un coup d'éclat à votre maison et découvrir des revêtements muraux 100 % québécois, visitez manubric.com.