Gino Chouinard nous révèle les voitures qu'il a possédées

Bien connu pour son rôle d'animateur de la populaire émission Salut Bonjour, Gino Chouinard démontre un iintérêt particulier pour le monde automobile.

Invité à l’émission du Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur les ondes de QUB Radio, Gino a raconté avec nostalgie l’achat de sa première voiture : une Buick Skyhawk 1987.

«Je l’avais magasinée avec mon père, usagée. Je viens d’un petit village en Estrie et j’habitais à Montréal au coin d’Hochelaga et Pie-IX et il y avait un garage dans l’Est sur Hochelaga qui était immense. Il y avait plus de chars dans la salle de montre que dans tout le village d’où je venais. On avait acheté cette voiture-là (la Buick Skyhawk 1987). Ça a été ma première voiture que mon père m’avait aidé à payer et j’ai eu bien du fun avec elle.»

Gino a par la suite fait la nomenclature de tous les véhicules qu'il a possédés jusqu'à aujourd'hui en plus de discuter de son intérêt pour les modèles électriques.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question d’une usine de batteries de 185 M$ pour Lion Électrique, du décès de la Reine du Nürburgring et des modifications apportées à la Kia Stinger au Canada pour 2022.

Essai routier

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur le Buick Envision 2021.

Réponses aux questions du public

Pour conclure, les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur les sportives de haute voltige, les berlines compactes de luxe d’occasion et la location d’un Subaru Crosstrek.

