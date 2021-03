La CSQ presse Québec de vacciner tous les profs en zone rouge

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) presse le gouvernement d’entamer la vaccination du personnel scolaire et de la petite enfance en zone rouge.

Compte tenu du délai d’activation du vaccin pouvant aller de deux à trois semaines, la CSQ dit craindre que la vaccination des travailleurs dits «prioritaires» soit finalement un «coup d’épée dans l’eau» à l’approche de la fin de l’année scolaire.

«Mettre de côté le personnel en contact direct et quotidien avec des élèves et des tout-petits envoie un mauvais signal quand on voit, chaque jour, de nouvelles éclosions dans leurs établissements en zone rouge», affirme la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, par voie de communiqué, lundi.

Selon l’ordre de vaccination établi par Québec, les travailleurs prioritaires recevront leurs doses après les personnes âgées de 60 ans et plus et celles présentant une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

«Il aura fallu interpeller le gouvernement sur la place publique pour que le personnel scolaire et de la petite enfance soit inclus dans le projet pilote de vaccination dans Côte-Saint-Luc et dans le quartier Plamondon. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour étendre ce projet à l'ensemble des zones rouges?», se demande Sonia Ethier.

Environ 125 000 membres de la CSQ font partie du personnel de l'éducation.

