Ferrari: la lumière au bout du tunnel?

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 prend son envol en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu dimanche au circuit de Sakhir. Aujourd’hui, nous vous proposons un bref survol des écuries Red Bull et Ferrari ainsi que des pilotes qui porteront leurs couleurs.

Aucune victoire et que trois présences de ses pilotes sur le podium : l’écurie Ferrari a connu une saison 2020 particulièrement difficile, elle qui s’est classée sixième au tableau final des constructeurs après avoir été vice-championne lors des trois années précédentes. La Scuderia s’est séparée de son pilote vedette Sebastian Vettel, qui n’a pas été en mesure pendant son passage de six ans d’ajouter un cinquième titre à sa fiche. Pour le remplacer, elle a fait appel à Carlos Sainz, qui viendra seconder l’un des pilotes les plus doués du plateau en Charles Leclerc. L’Espagnol s’est bien comporté au volant de sa nouvelle monoplace en réalisant le troisième chrono le plus rapide au classement cumulatif des trois jours d’essais hivernaux à Bahreïn, en prouvant notamment que le moteur de la monoplace avait réalisé des progrès significatifs.

Débuts en F1 : 1950 Monaco

GP disputés : 1008

Victoires : 238

Podiums : 773

Positions de tête : 228

Titres des constructeurs : 16

Titres des pilotes : 15

Alberto Ascari (1952, 1953)

Juan Manuel Fangio (1956)

Mike Hawthorn (1958)

Phil Hill (1961)

John Surtees (1964)

Niki Lauda (1975, 1977)

Jody Scheckter (1979)

Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Kimi Räikkönen (2007)

► Classement des constructeurs

2016

3 e

398 pts

0 vict.

2017

2 e

522 pts

5 vict.

2018

2 e

571 pts

6 vict.

2019

2 e

504 pts

3 vict.

2020

6 e

131 pts

0 vict.

► Aux essais privés à Bahreïn

#16 Charles Leclerc

Monaco | 23 ans

Écuries en F1 : Sauber (2018) et Ferrari (depuis 2019)

Débuts en GP : Australie 2018 (13 e )

1 re victoire : Belgique 2019

victoire : GP disputés : 59 | › Victoires : 2

| Victoires : Podiums : 12 | › Positions de tête : 7

| Positions de tête : Meilleur classement au championnat du monde : 4e en 2019

#55 Carlos Sainz

Espagne | 26 ans