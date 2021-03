La Suisse donne son feu vert au vaccin de Johnson & Johnson

Swissmedic, l’agence suisse de santé, a donné lundi son feu vert au vaccin du géant américain Jonhson & Johnson, qui devient le troisième vaccin contre le coronavirus approuvé dans le pays alpin.

Après avoir homologué le vaccin de Pfizer/BioNTech en décembre, puis celui de Moderna en janvier, l’agence suisse des médicaments a autorisé ce troisième vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Fabriqué par Janssen-Cilag, filiale du laboratoire Johnson & Johnson, ce vaccin est administré en une seule fois et peut être stocké sous forme congelée à une température comprise de -25° Celsius à -15 °C et transporté congelé ou décongelé à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. Il se conserve ensuite jusqu’à trois mois au réfrigérateur, a-t-elle rappelé.

Ce vaccin basé sur un adénovirus humain est efficace à 64,2 % chez les 18 à 64 ans et 82,4 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus dans les 14 jours après la vaccination. Il permet de prévenir à près de 85 % les formes graves et critiques de la COVID-19.

« De plus, il a été prouvé qu’il agit bien en présence des mutations dominantes au Brésil et en Afrique du Sud », a souligné Swissmedic dans le communiqué.

Ce vaccin est le quatrième à avoir été approuvé dans l’Union européenne, où il est homologué depuis le 11 mars.

Pour accélérer son programme de vaccination, la Suisse avait doublé début mars sa commande auprès de Pfizer/BioNtech, la portant à 6 millions de doses. Pour son programme de vaccination, le pays alpin avait retenu cinq fabricants, dont Moderna et AstraZeneca. Ce dernier n’est cependant pas encore approuvé.

La Suisse s’était également alliée aux laboratoires Curevac et Novavax, mais a récemment précisé être aussi en négociation avec d’autres fabricants.

