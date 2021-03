La Ville de Montréal souhaite mettre le français de l’avant

La Ville de Montréal a dévoilé lundi un plan d’action afin de valoriser son caractère unique en tant que métropole francophone en Amérique.

L’exemplarité, la valorisation et l’inclusion sont les trois éléments qui seront mis de l’avant.

«Il est fondamental que la métropole française des Amériques donne l’exemple et contribue au rayonnement de notre langue commune», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par communiqué.

Pour ce faire, la Ville souhaite donner l’exemple au sein de sa propre administration, s’engageant à soutenir le français dans ses différents services.

Dans un deuxième temps, Montréal compte valoriser davantage l’utilisation de la langue française et soutenir les initiatives qui contribuent à sa vitalité.

«Nous croyons qu’on peut faire plus pour promouvoir le français dans notre développement économique, nos relations internationales, le rayonnement de notre culture et notre développement social», estime Mme Plante. Elle ajoute vouloir faire du français la langue du commerce à Montréal.

Dans le dernier axe de son plan d’action, la Ville prévoit accroître ses actions pour valoriser l’apprentissage du français auprès des nouveaux arrivants et de leur offrir un meilleur accompagnement.

Pour s’assurer de la bonne mise en place de ces différentes mesures, l’administration montréalaise prévoit mettre en place un comité directeur, qui en assurera le suivi et en fera un bilan annuellement.

«Ce plan d’action est à l’image de notre métropole, et vient réaffirmer toute l’importance que la Ville de Montréal accorde au français comme langue officielle, tout en préservant les droits culturels et linguistiques de la communauté anglophone et ceux des nations autochtones», ajoute la mairesse.