Le maire d’Ottawa victime d’un graffiti homophobe

Un graffiti homophobe a été peint en fin de semaine devant la résidence du maire d’Ottawa, Jim Watson, soulevant l’indignation de plusieurs personnes, notamment du premier ministre Trudeau.

Les policiers de la capitale fédérale ont été appelés sur place dimanche matin par un voisin qui avait remarqué les mots «F**k You F*g» peints sur la chaussée face à la résidence du maire Watson. Après une prise de photos en guise de preuves, les limiers ont rédigé un rapport d’infraction et contacté des employés de la Ville pour effacer le graffiti avec un nettoyeur à pression.

Dans un message transmis par courriel à l’Agence QMI, l’attaché de presse du bureau du premier magistrat a indiqué que «le maire est déçu que quelqu’un consacre du temps et des efforts pour s’attaquer à l’orientation sexuelle de quelqu’un et pour vandaliser une propriété publique».

Réactions

Ce crime haineux a été dénoncé par plusieurs personnes et organismes.

Entre autres, Justin Trudeau s’est dit consterné par l’événement.

«Cette haine ignorante et inexcusable n’a pas sa place dans cette ville ou n’importe où dans notre pays», a écrit sur Twitter le premier ministre du Canada.

Hasard ou non, Jim Watson était devenu, la veille du méfait, celui ayant servi le plus long mandat comme maire dans l’histoire d’Ottawa, lui qui a cumulé ces fonctions de 1997 à 2000 et qui a repris son siège en 2010.

Hausse des crimes haineux

La Ville d’Ottawa n’échappe pas à la recrudescence de crimes haineux recensés dans plusieurs grandes villes du monde depuis le début de la pandémie. Les 182 cas rapportés en 2020, toutes natures confondues, représentent une hausse de 57 % en comparaison avec l’année précédente.

Les minorités visibles, particulièrement celles d’origine asiatique, et les membres de la communauté LGBTQ2+ sont les plus visés par ces attaques.

«C’est troublant. Il n’y a jamais d’excuse pour des gestes si odieux», a affirmé la présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa, Diane Deans, lors d’un événement auquel participait également le chef de police, Peter Sloly, qui, lui, a souligné que «la hausse des crimes haineux est préoccupante».

Le maire d’Ottawa a révélé publiquement son homosexualité en août 2019.