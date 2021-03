Lehkonen et Mete devront saisir leur chance

Artturi Lehkonen et Victor Mete ont passé plus de temps dans les estrades qu’à l’habitude cette saison et la situation devient parfois difficile lorsque les opportunités se font rares.

• À lire aussi: Oilers | Canadien: l’avant-match à la loupe

• À lire aussi: Cole Caufield: «Pourquoi ne pas lui donner une chance?»

Il faut dire que les deux patineurs du Canadien de Montréal n’avaient été laissés de côté aussi souvent avant 2020-2021. La profondeur et le peu de joueurs blessés ne les ont pas aidés.

Écoutez la chronique de Jean-Charles Lajoie avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Ils seront tous deux en uniforme lundi, lorsque le CH commencera une série de trois matchs face aux Oilers d’Edmonton.

«Évidemment, c’est difficile lorsque vous ne jouez pas. Vous voulez jouer et aider l’équipe, mais vous devez attendre votre prochaine opportunité», a indiqué Lehkonen en conférence de presse, lui qui a profité de la blessure de Tyler Toffoli pour réintégrer la formation face aux Canucks de Vancouver, samedi.

Si Lehkonen n’était plus l’homme de choix de Dominique Ducharme, ce n’est pas en raison d’une baisse de ses performances, du moins, pas de son point de vue.

«J’ai l’impression de jouer de la même façon qu’avant depuis que je suis arrivé ici. Je joue des deux côtés de la patinoire, j’essaie d’être agressif en échec-avant, des choses comme ça... Nous avons beaucoup d’ailiers talentueux dans cette équipe et il y a de la compétition à l’interne», a avoué Lehkonen, qui a en quelque sorte été poussé hors de la formation par le vétéran Corey Perry.

Mete a envie de jouer

C’est sensiblement le même discours du côté de Mete, à qui on a préféré Brett Kulak et parfois même Xavier Ouellet. Le petit arrière amène toutefois une dimension différente à la ligne bleue, grâce à sa vitesse.

«Je veux juste jouer et jouer à ma façon, ne pas changer mon style. C’est ce que j’ai fait l’autre soir et j’étais plutôt content de ma performance», a déclaré Mete, qui a inscrit un premier point cette saison samedi.

Jumelé à Alexander Romanov, Mete a bien paru après avoir été laissé de côté lors des trois dernières rencontres. Reste à voir comment sa paire avec le Russe s’en tirera face à la dangereuse attaque des Oilers.

«Mon premier match a eu lieu environ au 10e de l’équipe cette saison. C’était différent d’entrer aussi tard cette année, mais je crois que nous avions bien joué ensemble le premier match et que nous avons aussi bien fait l’autre jour [samedi]. Si nous pouvons garder le rythme, je crois que nous constituerons un bon duo», a-t-il admis.