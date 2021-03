Les ennuis de Frederik Andersen loin d’être finis

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen est de nouveau blessé au bas du corps et a manqué l’entraînement des siens, lundi.

D’ailleurs, l'instructeur-chef Sheldon Keefe a indiqué que le Danois manquera aussi la séance de mardi. Son cas est évalué quotidiennement. La prochaine partie de l’équipe est prévue jeudi contre les Sénateurs d’Ottawa.

Andersen a disputé sa dernière rencontre vendredi, un revers de 4 à 3 face aux Flames de Calgary durant lequel il a cédé quatre fois en 18 tirs. Le lendemain, il n’était pas en uniforme lorsque Jack Campbell a blanchi la formation albertaine 2 à 0.

«C'est la même blessure qui lui a fait rater quelques rencontres précédemment. Ce n'est rien de nouveau», a commenté Keefe au site LNH.com.

Andersen a connu des récentes semaines plutôt pénibles. Ayant manqué quatre affrontements entre les 22 février et 1er mars, il a échappé cinq de ses six derniers duels, conservant une moyenne de buts alloués de 3,84 et un taux d’efficacité de ,862. Pour la saison en cours, il a maintenu une fiche de 13-8-2, une moyenne de 2,91 et un taux de ,897.