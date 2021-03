Mme McCann, il est encore temps

Mme la Ministre, il y a quelques mois déjà, je vous invitais à revoir la décision de remplacer le cours obligatoire d’histoire occidentale dispensé dans nos cégeps. Depuis, bien des voix se sont ajoutées à la mienne et à celle de nombreux signataires d’un document qui a circulé au sein de votre équipe.

Si plusieurs collègues du collégial et du milieu universitaire ont déploré l’abandon du cours actuel, vous avez sûrement remarqué que les appuis au cours d’histoire occidentale sont diversifiés et qu’ils se sont multipliés.

De très nombreux médias ont rapporté les réflexions de pédagogues, d’éminences grises, de politiciens ou encore les arguments d’anciens étudiants ainsi que d’étudiants qui fréquentent actuellement un de nos cégeps. Je ne suis pas en mesure d’évaluer la portée de toutes ces interventions sur votre processus décisionnel, mais je peux modestement avancer qu’il y a ici au moins matière à réflexion.

Non seulement le nouveau cours proposé fait disparaître deux des quatre grandes périodes historiques, mais au sein du groupe des professeurs qui seront chargés de l’enseigner, on retrouve au mieux un ralliement à un consensus mou et très peu de réactions enthousiastes. Ultimement, cette nouvelle mouture est le fruit d’un compromis terriblement décevant. Dès le départ, le nombre de professeurs souhaitant remplacer ce cours était marginal.

Lorsque j’ai eu l’opportunité d’échanger avec un des responsables du dossier au sein de votre cabinet, mon interlocuteur m’interrogeait sur les motifs de ma démarche. Après tout disait-il, je pourrais malgré tout aborder l’Antiquité ou le Moyen-Âge si je le souhaitais, le cadre demeurant très large.

Si je le souhaitais... Ne sommes-nous pas censés nous limiter au même cadre chronologique? Chacun peut-il enseigner ce qu’il veut sans respect pour la trame chronologique? Sinon, à quoi bon imposer un cours commun?

Au-delà de mon argumentaire pédagogique, je ne vous cache pas ma surprise devant le peu de cas qui a été fait de ce que je considère être un vice de procédure pendant la période de consultation.

Effectivement, lorsque les membres de votre équipe ont acheminé les quatre dernières options proposées pour le cours d’histoire obligatoire, nulle part il n’était fait mention du cours actuel. Nous étions donc placés devant le fait accomplit la disparition du cours sans avoir pu nous prononcer. Je ne sais pas comment expliquer cette stratégie, mais je ne peux que déplorer que mes collègues et moi n’ayons pu souligner notre désir de maintenir le cours actuel et de l’améliorer.

Que ce soit en raison des nombreuses interventions des défenseurs du cours actuel dans les médias ou au sein des communautés collégiales et universitaires qui regrettent qu’on sacrifie deux grandes périodes de l’histoire ou encore parce que la consultation dirigée par le ministère ne nous pas permis de nous prononcer sur le maintien du cours, je vous demande d’attendre avant de donner votre aval au nouveau cours.

Idéalement, je souhaite que vous infirmiez votre décision, mais j’espère au moins que vous la retarderez. Les réformes de programmes ou les refontes ne sont pas fréquentes et imposer ce nouveau cours constitue à mon avis une erreur. Une erreur que ne pourrons corriger que dans de très nombreuses années.

Je me réjouis que nous maintenions un cours d’histoire obligatoire dans nos cégeps et le présent débat n’a d’autre objectif que de s’assurer que nous effectuons le meilleur choix pour nos étudiants. Pour la dernière fois de leurs jeunes existences, notre système propose à nos jeunes étudiants de sciences humaines un cours obligatoire.

Pourquoi ne pas s’assurer qu’ils connaissent les héritages de notre civilisation, des héritages qui trouvent bien souvent leurs origines dans l’Antiquité et le Moyen-Âge. Il y a quelques années nous omettions cette trame chronologique dans le programme du secondaire, une erreur corrigée depuis. Ne la répétons pour le collégial s’il vous plaît.

Au siècle dernier, c’est un de vos prédécesseurs, Claude Ryan, qui avait tranché en faveur du cours Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale. Pendant les derniers mois, son principal conseiller de l’époque sur cette question a demandé à discuter avec moi. S’il a d’abord exprimé son regret de voir disparaître le cours, il voulait surtout m’informer de ce qui avait guidé la décision du ministre qui hésitait à la toute fin entre deux grandes options.

Ce serait la faible culture générale de nos étudiants à leur entrée au cégep qui aurait convaincu le ministre. Cette lacune importante constituait un frein à leurs apprentissages dans d’autres disciplines du programme. C’est pour ce même motif que je vous implore maintenant ne pas priver nos étudiants de ce survol dans un temps long qui permet d’assoir les apprentissages que leur proposeront ensuite nos collègues de la formation générale en philosophie et en littérature.