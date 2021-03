Plus sérieux que prévu pour LeBron James

La vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James devra s’absenter plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville droite.

C’est ce qu’a rapporté lundi matin le site sportif The Athletic, qui a précisé que le type de blessure qu’a subie James, soit une entorse au haut de la cheville, prenait un temps variable à guérir selon les individus.

Le joueur de 36 ans a été blessé lorsque Solomon Hill, des Hawks d’Atlanta, lui est tombé dans les jambes lors du deuxième quart de la défaite des Lakers de 99 à 94, samedi. Sur la séquence, on a pu voir la cheville de James se tordre d’une façon peu agréable.

L’absence du joueur étoile s’est déjà fait sentir dimanche, lorsque Los Angeles a perdu un deuxième duel consécutif, cette fois face aux Suns de Phoenix.

Avant sa blessure, James était dans la course pour remporter le titre de joueur le plus utile à son équipe pour une cinquième fois en carrière. Cette saison, il a montré des moyennes par match de 25,4 points, 7,9 rebonds et 7,9 mentions d’aide.