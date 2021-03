Pourquoi c’est toujours moi la coupable?

Je suis l’aînée d’une famille de trois. Les deux plus jeunes, une fille et un garçon, sont en couple avec des enfants. Moi je suis célibataire et je n’ai jamais eu d’enfant. Ma vie amoureuse n’a jamais vraiment décollé, probablement parce que ma volonté d’aider notre mère, abandonnée par notre père alors que les deux plus jeunes étaient encore au primaire, a pris le pas dans ma vie.

Je suis entrée jeune sur le marché du travail pour aider à supporternos finances familiales. Faire le sacrifice de mes études supérieures fut une peine dont ils n’ont jamais pris la mesure, même si ça leur a donné la latitude pour parfaire les leurs tant qu’ils ont voulu.

Tous deux me font la guerre depuis des années parce qu’ils n’acceptent pas que je sois la confidente de notre mère, celle sur laquelle elle compte en tout temps et qui la conseille sur tout.

Toutes les raisons sont bonnes pour me dénigrer, me blâmer d’avoir un caractère difficile, et me faire sentir inférieure à eux qui jouissent d’un meilleur salaire, du char de l’année, qui se payent des voyages et qui ont gravi des échelons sociaux qui ne me seront jamais accessibles. Ils ne me parlaient plus avant que la pandémie survienne, mais au bout de cette année complète que ma mère et moi venons de passer ensemble, c’est comme si je n’existais plus pour eux.

Lors du relâchement de l’été 2020, ils ont invité ma mère chez eux mais pas moi. Quand ils l’appellent à la maison pour lui parler et que je réponds, j’ai droit à un expéditif « Passe-moi maman ! » Qu’est-ce que j’ai pu faire de si grave pour que tous deux me traitent comme ça pensez-vous ?

Sœur triste

Vous seule pouvez répondre à la question que vous posez puisque vous ne m’avez pas donné le moindre indice de votre comportement envers eux, à part souligner que vous aviez un caractère difficile. Ou bien vous préférez taire ce qui serait un aveu de culpabilité dont vous refusez la responsabilité, ou bien vous vous complaisez à jouer la victime ? Et si rien de tout ça n’est vrai, que vous persistez à penser qu’ils vous en veulent pour rien, vous devrez apprendre à composer avec pour ne plus souffrir.